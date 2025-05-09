Як вступати в польський виш під час війни українцю: що потрібно врахувати

Українські реалії війни, на жаль, впливають на вибір вищої освіти нашими абітурієнтами. І серед найпопулярніших – виші Польщі.

Географічна близькість, схожість мов та помірковані ціни за навчання роблять польські університети, якщо не як пріоритетними, то дуже привабливими. А ще є певні пільги для українців, які вступатимуть під час війни. Про можливості для українських абітурієнтів розповідає 24 Канал, посилаючись на studyhelp.com.ua.

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Як вступити під час війни у виші Польщі

Українські абітурієнти можуть вступати та навчатися в університетах Польщі. Ба більше, для правила вступу українців до польських ВНЗ можуть відрізнятися, адже університети встановлюють їх самостійно.

Оскільки згідно з законом "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни", йдеться про те, що вищі навчальні заклади Польщі можуть змінювати правила вступної кампанії при зарахуванні абітурієнтів.

Зокрема – зараховувати на навчання не за балами НМТ, а за оцінками за чверть або іспитами, що їх організують у самому виші офлайн/онлайн.

Також у закладі можуть відстрочити чи змінити вимоги щодо подання документів та/або їхнього апостиля.

Але врахуйте, що вимоги вступу залежать від рішення керівництва університету. Тому перед вступом варто переглянути умови вступу конкретного вищого навчального закладу.

Українці можуть здобувати вищу освіту в Польщі безкоштовно, за умови відповідності низці умов – наявності Карти поляка, карти побиту, бути дружиною /чоловіком громадянина Польщі чи здати сертифікат на знання мови на рівні С1.

Та найважливіше для українців – наявність статусу біженця або тимчасовий чи додатковий захист, надані у Польщі, а також, якщо у вас є статус UKR.

Проте в останньому випадку варто стежити за змінами та терміном дії спеціального закону, адже саме на його основі така можливість надається громадянам України.

Цими можливостями скористалося чимало української молоді, адже дані свідчать, що кожен 20-й студент в Польщі – українець.

Чи можна навчатися у Польщі українською

Своєрідним бонусом для українських абітурієнтів є те, що низка вишів підлаштувалися під запит та пропонують навчання українською мовою – хтось протягом семестру, а хтось протягом року.

Академія Вінцента Поля в Любліні Навчання українською пропонує один з кращих приватних університетів Східної Польщі – Університет Прикладних Наук імені Вінцента Поля в Любліні. Викладання українською відбувається на першому семестрі з паралельним вивченням польської мови. Академія пропонує три напрямки українською: менеджмент, економіка та туризм і рекреація.

Ягеллонський Університет в Кракові Навчання українською пропонує один з найкращих класичних вишів Польщі – Ягеллонський Університет. Викладання українською відбувається за напрямком польсько-українські студії. За цією програмою можна вступити як на бакалаврат, так і на магістратуру. ЇЇ особливістю є те, що на першому курсі студенти можуть на вибір навчатись польською або українською, а вже далі повністю переходять на польську.

Університет Сівітас у Варшаві Програма з менеджменту та міжнародних відносин в Університеті Сівітас у Варшаві. Це спеціально розроблена адаптивна програма університету. Перший рік навчання проходитиме українською мовою із паралельним вивченням польської. Далі – навчання польською мовою.

Університети WSB Merito (Познань, Гданськ, Вроцлав) Мережа приватних університетів хорошого рівня, які пропонують навчання українською мовою. Напрямки навчання – менеджмент, туризм, міжнародні відносини.

Університет Економіки в Бидгощі (WSG University) Один з кращих приватних університетів Північної Польщі, вже декілька років пропонує адаптивні програми українською мовою у сферах логістики, інформатики, дизайну та туризму.

Інші виші пропонують навчання з нульовим знанням польської мови – тобто ви опановуєте її у процесі навчання.

Лодзький Університет Нова програма Лодзинського Університету польські студії з англійською мовою. Програма філологічного спрямування. Університет не вимагає особливої попередньої підготовки студента, адже під час навчання польська та англійська мови опановуватимуться з нульового рівня.

Опольський Університет Програма Опольського Університету – польська мова від нуля з німецькою мовою. Схожий на попередній варіант, але тут другою іноземною буде саме німецька. Випускник цієї спеціальності у підсумку опановує польську на рівня С1 та німецьку на В2.

Ягеллонський Університет у Кракові Ще одна пропозиція Ягеллонського Університету – нова програма польські студії для іноземців. Якщо коротко – це польська філологія для іноземців, тільки рівень мови для вступу потрібен не В2, а А2.

Ще одна цікава пропозиція від польського уряду – зерувка. Це спеціальні річні мовні курси, що готують до здобуття вищої освіти польською мовою – kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim.

Навчальна програма розроблена на вимогу Департаменту вищої освіти та науки Республіки Польща. Курси спрямовані не лише на вивчення мови, а й на адаптацію майбутнього студента до реалій життя в цій країні.

Слухачі зерувки навчаються в університеті та проживають у студентських гуртожитках, але вивчають не фахові предмети, а мову та культуру Польщі, готуючись до подальшого вступу.

Польські університети, та й суспільство, зацікавлені в українських студентах. Адже їх молодь віддає перевагу вишам Німеччини, Італії, Франції.

Крім того, абітурієнти можуть претендувати на субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, а також ректорську та соціальну стипендії.