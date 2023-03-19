Як вступити до іноземного вишу: важливі поради та корисні посилання

Українці можуть вступити до європейських університетів під час війни. Але для цього потрібно пройти ряд процедур. Нижче читайте поради та посилання, які допоможуть вступити до іноземного вишу.

Цікаво, що українська система освіти допускає навчання студента одночасно у двох закладах освіти. Зокрема, якщо за кордоном він вчиться у коледжі очно, а в українському виші здобуває освіту онлайн, передає 24 Канал.

До теми Вступ до іноземного вишу: чи дозволять українським студентам виїхати на навчання під час війни

Як українцям вступити в європейський університет

Зазначимо, що вступ до іноземного вишу може бути складним процесом, але з правильною підготовкою ви можете збільшити свої шанси на зарахування.

Нижче читайте кілька порад, які можуть допомогти в цьому процесі:

Оберіть правильний виш – виберіть університет, який вам підходить за спеціалізацією, рейтингом та фінансовими можливостями.

Досліджуйте вимоги до вступу – кожен виш має власні вимоги до вступу. Дізнайтеся про вимоги щодо академічних досягнень, тестів, заяв і рекомендацій, щоб знати, що необхідно підготувати.

Знайомтеся з культурою – дослідіть культуру та історію країни, в якій знаходиться виш, тому що це може мати вплив на ваші можливості та досвід вивчення.

Підготуйтеся до мовних тестів – багато вишів вимагають мовних тестів, таких як TOEFL, IELTS або GRE. Підготуйтеся до цих тестів заздалегідь, щоб отримати якнайкращий результат.

Складіть ефективне резюме та мотиваційний лист – це вас буде представляти при вступі. Резюме та мотиваційний лист повинні бути докладними та професійними, щоб підвищити ваші шанси.

Надішліть документи вчасно – дотримуйтеся термінів та надсилайте всі документи вчасно, щоб уникнути затримок та проблем з вступом.

Пакет документів, які потрібно подавати для вступу відрізняється залежно від обраного вузу та країни навчання. Для вступу потрібні сертифікати, дипломи, документи що підтверджують статус учня, студента тощо.

Чи потрібно знати мову? Не дивлячись на те, що у більшості університетів Європи викладають державною мовою, є багато університетів де навчатися можна англійською. Такі є, наприклад, в Польщі, Німеччині, Франції, Австрії, Греції та інших країнах.

Чи можна навчатися безкоштовно

Іноді навчання для українців може бути безкоштовним або за певні гранти. Більше шансів на безплатне навчання мають учні з високими досягненнями. Так, серйозним аргументом можуть слугувати документи:

Ті, що свідчать про закінчення школи або вишу з відзнакою.

Підтвердження значних досягнень в науковій сфері.

Грамоти та відзнаки про призові місця на міжнародних та державних олімпіадах, конкурсах.

Корисні посилання для абітурієнтів

Нижче читайте корисні посилання, що дозволять вам знайти допомогу, визначитися з вибором університету та отримати гранти на навчання:

Програма обміну Erasmus+ дозволяє знайти отримати грант на навчання. На сайті ви зможете відшукати інформацію про доступні для студентів програми. Перевага надається мотивованим студентам із досягненнями в навчанні та знанням іноземної мови.

Сторінка в твіттері Support to Ukrainian Higher Education and Research допомагає біженцям з України з навчанням за кордоном.

Studyinaustria.at – інформація про систему освіти Австрії, інструкціями для студентів та вчених з України як продовжити навчання в австрійських університетах.

Ресурс Chevening дозволяє вступити на 2023/2024 навчальні роки на навчання у Великобританію. Програма направлена на допомогу в отриманні стипендій для студентів, що зможуть навчатися протягом року на магістратурі.