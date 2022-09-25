Як зберегти зір вашого школяра: практичні поради

Через повномасштабну війну росії проти України багато українських школярів навчаються дистанційно. При цьому діти постійно контактують із гаджетами. Ці ж погано впливають на здоров’я школярів, зокрема на очі.

Тож батькам радять пильно стежити за станом зору свого школяра. Як зберегти дитині зір, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Статистика невтішна

Сучасні діти просто не уявляють свого життя без телефонів та ноутбуків. А дистанційне навчання додало ще більшого навантаження на очі дітей.

Кожен четвертий школяр, згідно зі статистикою ВООЗ, має захворювання очей. Найбільш поширеною є короткозорість. Натомість лікарі запевняють: лише частина дітей успадкувала ці проблеми від батьків. Усі інші страждають через неправильно побудований режим.

Яких правил варто дотримуватися

Аби зір учня був гострим якомога довше, офтальмологи радять дотримуватися таких правил:

Не віддавайте дитину в школу до семи років.

Саме до цього часу у дитини формується циліарний м'яз очей. Він відповідає за здатність бачити предмети на різних відстанях. Що цікаво: серед дітей, які стали першокласниками в 6-річному віці, короткозорих вдвічі більше, ніж тих, хто пішов у школу у 7 років.

Обмежте зорові навантаження.

Дитина має відпочивати під час навчання кожні 40 хвилин, а за короткозорості – щопівгодини. При цьому протягом цих 10-15 хвилин не можна дивитися телевізор, читати, грати на комп'ютері. Краще грайте в рухливі ігри.

Встановіть графік роботи за комп'ютером.

Так, не забувайте, що тривала напруга зору може призвести до короткозорості.

Яких правил роботи за комп'ютером варто дотримуватися

Аби не мати проблем із зором, дитина має безперервно сидіти за комп'ютером визначений час:

для молодших класів – 15 хвилин;

для середніх класів – 25 хвилин;

для старших – 40 хвилин.

Якщо батьки стурбовані здоров'ям своєї дитини, не варто дозволяти їй грати на комп'ютері понад годину в день. До речі, перші симптоми перевтоми зору виникають уже після 15 хвилин роботи.

Як організувати робоче місце школяра

Аби у дитини не було проблем із зором, її робоче місце має бути гарно освітлене. У кімнаті варто встановити штучні джерела світла – люстри і настільну лампу. Розташовувати її для дитини-правші краще зліва і навпаки.

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Вітамінний раціон

Також не варто забувати і про правильне харчування дитини. Аби у школяра не було проблем із зором, раціон треба збагатити вітамінами. Вони забезпечать оптимальні умови для сітківки ока.

Найбільш корисні у цьому разі:

сир;

кефір;

яловичина;

м'ясо кролика;

продукти з високим вмістом вітаміну А (морква, абрикоси, гарбуз, цитрусові);

відварна риба;

ягоди (чорниця, журавлина, брусниця);

зелень (кріп, петрушка).

Зарядка для очей та сон

У перервах між заняттями дитині варто виконувати кілька простих вправ для очей. Так, п'ятихвилинні вправи поліпшують кровообіг і позбавляють очі втоми.

Також подбайте про здоровий сон своєї дитини. Іноді очі втомлюються через нестачу нічного сну. Так, дитині варто лягати спати не пізніше 22 годин і вставати не раніше 7 ранку.

Тож якщо ви стежитимете за дотриманням цих простих рекомендацій вашим школярем, проблем із зором у нього не буде.

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