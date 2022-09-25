Как сохранить зрение вашего школьника: практические советы

Из-за полномасштабной войны россии против Украины многие украинские школьники учатся дистанционно. При этом дети постоянно контактируют с гаджетами. Эти же плохо влияют на здоровье школьников, особенно на глаза.

Поэтому родителям советуют внимательно следить за состоянием зрения своего школьника. Как сохранить ребенку зрение, читайте в материале 24 канала.

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Статистика неутешительная

Современные дети просто не представляют своей жизни без телефонов и ноутбуков. А дистанционное обучение добавило еще большую нагрузку на глаза детей.

Каждый четвертый школьник, согласно статистике ВОЗ, имеет глазные заболевания. Наиболее распространенной является близорукость. Врачи уверяют: лишь часть детей унаследовала эти проблемы от родителей. Все остальные страдают из-за неправильно построенного режима.

Какие правила следует соблюдать

Чтобы зрение ученика было острым как можно дольше, офтальмологи советуют соблюдать следующие правила:

Не отдавайте ребенка в школу до семи лет.

Именно к этому времени у ребенка формируется цилиарная мышца глаз. Она отвечает за способность видеть предметы на разных расстояниях. Что интересно: среди детей, ставших первоклассниками в 6-летнем возрасте, близоруких вдвое больше, чем тех, кто пошел в школу в 7 лет.

Ограничьте зрительные нагрузки.

Ребенок должен отдыхать во время обучения каждые 40 минут, а при близорукости – каждые полчаса. При этом в течение 10-15 минут нельзя смотреть телевизор, читать, играть на компьютере. Лучше играйте в подвижные игры.

Установите график работы на компьютере.

Так, не забывайте, что длительное напряжение зрения может привести к близорукости.

Какие правила работы за компьютером следует соблюдать

Чтобы не испытывать проблем со зрением, ребенок должен непрерывно сидеть за компьютером определенное время:

для младших классов – 15 минут;

для средних классов – 25 минут;

для старших – 40 минут.

Если родители озабочены здоровьем своего ребенка, не стоит позволять ему играть на компьютере больше часа в день. Кстати, первые симптомы переутомления зрения возникают уже после 15 минут работы.

Как организовать рабочее место школьника

Чтобы у ребенка не было проблем со зрением, его рабочее место должно быть хорошо освещено. В комнате следует установить искусственные источники света – люстры и настольную лампу. Располагать ее для ребенка-правши лучше слева и наоборот.

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Витаминный рацион

Также не стоит забывать и о правильном питании ребенка. Чтобы у школьника не было проблем со зрением, рацион нужно обогатить витаминами. Они обеспечат оптимальные условия для сетчатки глаза.

Наиболее полезны в этом случае:

сыр;

кефир;

говядина;

мясо кролика;

продукты с высоким содержанием витамина А (морковь, абрикосы, тыква, цитрусовые);

отварная рыба;

ягоды (черника, клюква, брусника);

зелень (укроп, петрушка).

Зарядка для глаз и сон

В перерывах между занятиями ребенку следует выполнять несколько простых упражнений для глаз. Так, пятиминутные упражнения улучшают кровообращение и лишают глаз усталости.

Также позаботьтесь о здоровом сне своего ребенка. Иногда глаза устают из-за нехватки ночного сна. Так, ребенку следует ложиться спать не позднее 22 часов и вставать не раньше 7 утра.

Так что если вы будете следить за соблюдением этих простых рекомендаций вашим школьником, проблем со зрением у него не будет.

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