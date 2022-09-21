В этот раз в Ровно за успехи в учебе отметили ученицу. При этом она получила от власти еще и большую премию за свои знания.

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За что получила премию жительница Ровно Премию девушка, которая только окончила школу, получила за результаты мультипредметного теста. Она набрала максимальное количество баллов. За что получит одноразовую стипендию в сумме 45 тысяч гривен. Такое решение было принято городским исполкомом Ранее его представители анонсировали награду для тех учеников, которые сдадут мультимедийный тест на максимальный балл и пойдут учиться в вуз Ровно.