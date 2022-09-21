Цього разу у Рівному за успіхи у навчанні відзначили ученицю. При цьому отримала від влади чималу премію за свої знання.

Важливо Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу

За що отримала премію рівнянка

Премію дівчина, яка тільки закінчила школу, отримала за результати мультипредметного тесту. Вона набрала максимальну кількість балів. За це отримає одноразову стипендію на суму 45 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на міському виконкомі. Раніше його представники анонсували нагороду для тих учнів, які складуть мультимедійний тест на максимальний бал і підуть вчитися у виш Рівного.

До слова, цього року максимальні 600 балів з української мови, історії України та математики отримали 4 учні. Проте лише одна дівчина вирішила здобувати професію у Рівному. Тож тільки вона й отримає премію.

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Українець здобув Всесвітню премію Global Student Prize

Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize. Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.

Він навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського. У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Отриману премію Ігор спрямує на розвиток своїх винаходів.