Яка спеціальність найпопулярніша серед вступників у виші у 2024 році

Цьогоріч найпопулярнішою спеціальністю серез вступників у виші стала психологія. На неї абітурієнти подали найбільше заяв на вступ.

Психології поступилися навіть менеджмент, право, філологія. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, чому стільки вступників хоче навчатися саме на цій спеціальності.

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Яку спеціальність найчастіше обирали вступники цьогоріч

Посадовець вважає, що, імовірно, це "продиктувала" ситуація в країні, адже психологи зараз є дуже потрібними фахівцями.

Бюджетних місць на психологію в нас було 1091, на контракт вступили ще 8700 осіб, із них отримали грант 2115,

– повідомив Винницький.

Він також зауважив: якщо сумарно взяти спеціальності ІТ-галузі – це комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, кібербезпека, системний аналіз тощо, можна простежити такі факти: бюджетні місця на ці спеціальності запропонували 8298 абітурієнтам, а ще 10 314 вступили на контракт. З них 3232 (майже третина) отримали державний грант на покриття частини вартості контракту.

Заступник очільника МОН вважає, що це важливі цифри, зважаючи на напрям, у якому розвивається українська економіка.

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На які спеціальності цьогоріч зменшили держзамовлення

Цьогоріч, за словами посадовця, істотно зменшили держзамовлення на кон'юнктурні спеціальності та збільшили на ті, які потрібні державі.

Фактично ми сказали абітурієнтам: якщо ви хочете йти на менеджмент, право чи журналістику – йдіть, але платіть за навчання самі, тому що ринок праці за цими спеціальностями переповнений,

– повідомив Винницький.

І додав, що, наприклад, на менеджмент на бюджет зарахували 670 осіб, на контракт – 10 224. З них гранти отримали 466 осіб (4,5%).

За словами посадовця, це демонструє, наскільки не збігається держзамовлення з бажаннями абітурієнтів.