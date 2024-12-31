До 321 тисячі на рік: скільки коштує навчання на ІТ-спеціальностях у вишах України

Спеціальності освітньої галузі "Інформаційні технології" є доволі популярними серед вступників. На цю освітню галузь цьогоріч абітурієнти подали понад 94 тисячі заяв.

Навчання на контракті за спеціальностями цієї освітньої галузі має різну вартість залежно від вишу та популярності конкретної спеціальності. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Скільки коштує навчання на ІТ-спеціальностях

Пропонуємо огляд пропозицій українських вишів щодо вартості контрактного навчання на бакалаврських спеціальностях ІТ-галузі у 2024/25 навчальному році.

Комп'ютерні науки

Ця спеціальність є найпопулярнішою в ІТ-галузі та однією з найпопулярніших серед усіх спеціальностей вищої освіти. Більшість пропозицій вартості навчання на цій спеціальності варіюється від 23 000 до 35 000 гривень на рік.

Деякі виші пропонують навчатися на цій спеціальності дещо дешевше: за 19 – 20 тисяч гривень. Найнижчою є вартість навчання в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (18 700 гривень на рік). Найвищою – в Українському католицькому університеті (129 тисяч гривень на рік).

Інженерія програмного забезпечення

Контрактне навчання на цій спеціальності в більшості вишів коштуватиме від 26 000 до 40 000 гривень на рік.

За найменшу суму на рік можна здобути цю спеціальність в Донбаському інституті техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (17 800 гривень).

Найбільше доведеться заплатити за навчання на інженера програмного забезпечення в Американ Юніверсіті Київ – 321 003 гривень на рік.

Кібербезпека та захист інформації

Навчання на фахівця з кібербезпеки коштує в українських університетах переважно від 26 000 до 40 000 гривень на рік. Найдешевше – в Полтавській політехніці. Тут вартість річного навчання на бакалавраті становить 19 700 гривень. Найдорожче – у Київській школі економіки (120 000 гривень на рік).

Комп'ютерна інженерія

Українські виші запрошують на контрактне навчання за цією спеціальністю за цінами переважно в діапазоні від 23 000 до 34 000 гривень на рік. Навчатися на комп'ютерного інженера найдешевше в Миколаївській політехніці – за 13 200 гривень на рік.

Найдорожчою є пропозиція Дніпровського технологічного університету "ШАГ". За рік навчання потрібно заплатити 120 000 гривень.

Інформаційні системи та технології

Здобуття ступеня бакалавра за цією спеціальністю коштує здебільшого від 27 000 до 37 000 гривень на рік.

Вивчати інформаційні системи та технології на бакалаврській програмі найдешевше у Фаховому коледжі зв'язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. Вартість річного навчання – 19 800 гривень.

Найвищою є вартість контрактного навчання за цією спеціальністю в Харківському технологічному університеті "ШАГ" – 93 000 гривень на рік.

Системний аналіз

Ця спеціальність має найменший попит з усіх спеціальностей ІТ-галузі серед вступників 2024 року. Вартість річного навчання на бакалавраті за цією спеціальністю варіюється переважно в діапазоні 23 – 36 тисяч гривень.

Найнижчою є вартість навчання за спеціальністю "Системний аналіз" у Національному транспортному університеті. Цей виш пропонує здобути таку спеціальність за 17 000 гривень на рік.

Найдорожчим є навчання за цією спеціальністю в стінах Американ Юніверсіті Київ. Тут вартість навчання становить 321 003 гривень на рік.