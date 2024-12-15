Скільки у середньому коштує рік навчання на бакалавраті у вишах України

Вступники та їхні батьки, обираючи університет, звертають увагу не лише на рівень знань ЗВО, а й фінансові можливості родини. Зокрема, якщо ціна на навчання у вишах з року в рік зростає.

24 Канал з посиланням на Освіта.ua публікує довідкові дані про середню вартість навчання на контракті для здобуття ступеня бакалавра з кожної спеціальності у вишах нашої країни.

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Скільки коштує рік навчання у вишах України

У таблиці подали актуальні відомості про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Дані про вартість навчання отримані інформаційною системою Вступ.ОСВІТА.UA з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс" станом на 10 липня 2024 року.

Яка ціна навчання на бакалавраті на різних спеціальностях

Галузь знань Спеціальність Середня вартість (грн) Медіана (грн) Мінімальна вартість (грн) Максимальна вартість (грн) Аграрні науки та продовольство Агрономія 22333 21000 12500 32500 Аграрні науки та продовольство Захист і карантин рослин 21515 20540 12500 30990 Аграрні науки та продовольство Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 23064 20540 12500 34000 Аграрні науки та продовольство Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 20144 20000 12500 26030 Аграрні науки та продовольство Лісове господарство 23298 23300 12500 34000 Аграрні науки та продовольство Садово-паркове господарство 22608 22000 12500 38100 Аграрні науки та продовольство Водні біоресурси та аквакультура 22407 23900 11500 31000 Аграрні науки та продовольство Агроінженерія 21638 20000 12500 32000 Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування 31115 30000 21000 90000 Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна інженерія 22994 22000 13600 36200 Архітектура та будівництво Геодезія та землеустрій 24553 23900 13000 43300 Архітектура та будівництво Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 21873 20200 11000 31000 Біологія Біологія та біохімія 26004 24000 13200 42000 Богослов'я Богослов'я 35169 18200 8100 129000 Ветеринарія Ветеринарна медицина (магістр) 30391 29700 21200 40000 Виробництво та технології Харчові технології 22858 22950 12500 35500 Виробництво та технології Технології легкої промисловості 24046 26600 15400 31000 Виробництво та технології Технології захисту навколишнього середовища 22415 20500 13600 32900 Виробництво та технології Гірництво 23778 24000 18000 31500 Виробництво та технології Нафтогазова інженерія та технології 24869 22950 16900 31500 Виробництво та технології Видавництво та поліграфія 24955 22000 19000 35000 Виробництво та технології Деревообробні та меблеві технології 22238 23000 18512 25720 Гуманітарні науки Релігієзнавство 25420 21690 20200 38100 Гуманітарні науки Історія та археологія 27834 24000 12800 129000 Гуманітарні науки Філософія 28967 28200 18000 60000 Гуманітарні науки Культурологія 31526 28200 18000 129000 Гуманітарні науки Філологія 35435 31900 17000 129000 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 21981 21000 12500 34800 Електрична інженерія Енергетичне машинобудування 21546 21000 12500 35700 Електрична інженерія Атомна енергетика 25000 27900 18000 29100 Електрична інженерія Теплоенергетика 20608 19900 13560 31000 Електрична інженерія Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика 20966 20000 12900 31000 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Електроніка 24208 24000 14000 38100 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Електронні комунікації та радіотехніка 25232 24100 14000 45500 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Авіоніка 24089 21900 19900 32900 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 24932 24100 14000 70000 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Інформаційно-вимірювальні технології 23358 21900 13500 34800 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Мікро- та наносистемна техніка 25046 24350 18000 34800 Журналістика Журналістика 33741 30700 18700 89900 Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення 37848 30485 17800 321003 Інформаційні технології Комп'ютерні науки 36942 31990 18700 129000 Інформаційні технології Комп'ютерна інженерія 30943 30000 13200 120000 Інформаційні технології Системний аналіз 42209 31900 17000 321003 Інформаційні технології Кібербезпека та захист інформації 35983 33000 19700 120000 Інформаційні технології Інформаційні системи та технології 33900 31800 19800 93000 Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 46412 51000 20000 67060 Культура і мистецтво Дизайн 33207 30000 19000 65340 Культура і мистецтво Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 31743 30000 13500 50820 Культура і мистецтво Хореографія 30665 27345 12800 63500 Культура і мистецтво Музичне мистецтво 42658 43200 18900 63500 Культура і мистецтво Сценічне мистецтво 40300 39700 18900 67060 Культура і мистецтво Музеєзнавство, пам'яткознавство 30598 29550 18500 40000 Культура і мистецтво Менеджмент соціокультурної діяльності 33913 30700 20000 63500 Культура і мистецтво Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 25966 23700 17000 55000 Математика та статистика Математика 27105 27900 18000 38600 Математика та статистика Статистика 30637 28900 18000 52890 Математика та статистика Прикладна математика 32613 29300 18000 80000 Механічна інженерія Прикладна механіка 22046 21000 12500 34000 Механічна інженерія Матеріалознавство 21808 20570 13500 31000 Механічна інженерія Галузеве машинобудування 21699 21000 12500 32420 Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка 26100 21000 14000 85000 Механічна інженерія Суднобудування 15183 14000 14000 21100 Механічна інженерія Металургія 22577 20570 18000 32420 Міжнародні відносини Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 38374 34200 20000 89900 Міжнародні відносини Міжнародні економічні відносини 35238 31800 19700 110000 Міжнародні відносини Міжнародне право 39134 39550 22100 66600 Освіта/Педагогіка Освітні, педагогічні науки 23275 22100 18000 32000 Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта 23491 23360 12000 45900 Освіта/Педагогіка Початкова освіта 25364 24500 12000 60000 Освіта/Педагогіка Середня освіта (за предметними спеціальностями) 24770 24200 12000 98720 Освіта/Педагогіка Професійна освіта (за спеціалізаціями) 22279 21000 12500 35200 Освіта/Педагогіка Спеціальна освіта 24358 23500 12800 43800 Освіта/Педагогіка Фізична культура і спорт 25120 25000 12800 38600 Охорона здоров'я Медсестринство (бакалавр) 30005 29850 20000 38856 Охорона здоров'я Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр) 31141 32550 17240 50900 Охорона здоров'я Терапія та реабілітація (бакалавр) 30300 30700 15650 49604 Охорона здоров'я Громадське здоров'я (бакалавр) 36063 30475 24000 68234 Охорона здоров'я Фармація, промислова фармація (бакалавр) 29275 29275 25850 32700 Охорона здоров'я Медицина (магістр) 46065 44850 30000 75960 Охорона здоров'я Стоматологія (магістр) 48691 48800 31500 71493 Охорона здоров'я Фармація, промислова фармація (магістр) 34915 34950 21630 58568 Охорона здоров'я Медична психологія (магістр) 39810 36700 28800 69500 Охорона здоров'я Педіатрія (магістр) 40011 38800 27380 57000 Право Право 34154 30650 16000 129000 Природничі науки Екологія 23488 22350 12500 42000 Природничі науки Хімія 26847 26500 18000 40000 Природничі науки Науки про Землю 27192 24999 18000 38100 Природничі науки Фізика та астрономія 28624 28600 18000 40000 Природничі науки Прикладна фізика та наноматеріали 24528 19860 10100 38100 Природничі науки Географія 27777 26700 10500 38100 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 29648 29150 17800 50900 Соціальна робота Соціальна робота 25402 23400 12500 129000 Соціальна робота Соціальне забезпечення 26868 26800 18900 35500 Соціальні та поведінкові науки Економіка 30775 28000 14600 120000 Соціальні та поведінкові науки Політологія 33346 30650 21000 129000 Соціальні та поведінкові науки Психологія 32815 29400 17100 315000 Соціальні та поведінкові науки Соціологія 34806 29250 23060 129000 Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа 29087 27950 17500 89900 Сфера обслуговування Туризм і рекреація 29143 27345 17000 89900 Транспорт Морський та внутрішній водний транспорт 40928 41500 14000 54500 Транспорт Авіаційний транспорт 29097 27430 20000 43900 Транспорт Залізничний транспорт 20053 19860 14990 32400 Транспорт Автомобільний транспорт 23183 21000 14200 34000 Транспорт Транспортні технології 23226 22900 14490 34310 Управління та адміністрування Облік і оподаткування 28210 27200 14400 89900 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 30546 27738 15000 321003 Управління та адміністрування Менеджмент 31486 27900 2000 321003 Управління та адміністрування Маркетинг 33312 28000 18000 321003 Управління та адміністрування Підприємництво та торгівля 28733 28000 18700 50900 Хімічна інженерія та біоінженерія Хімічні технології та інженерія 22488 21000 15300 31000 Хімічна інженерія та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 24763 23900 13000 38100 Хімічна інженерія та біоінженерія Біомедична інженерія 24779 24000 18000 32900 Цивільна безпека Пожежна безпека 29514 26500 24000 39000 Цивільна безпека Правоохоронна діяльність 29774 28900 19180 42000 Цивільна безпека Цивільна безпека 23443 23500 14990 34000

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