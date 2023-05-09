Всесвітній економічний форум провів дослідження "м'яких" навичок, якими точно повинен володіти кожен вже у найближчому майбутньому. Школам та університетам варто взяти до уваги цю інформацію, аби готувати конкурентних фахівців.

"М'які" навички – це те, без чого неможливо обійтися у сучасному світі. Яким би талановитим фахівцем ви не були, без взаємодії з людьми досягнути хороших результатів неможливо у жодній сфері.

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Всесвітній економічний форум опублікував звіт "Future of Jobs Report 2023", в якому чітко окреслив і "м'які" навички, без яких у майбутньому буде вкрай важко. На них варто звернути увагу освітнім закладам та педагогам, адже більшість з них формуються саме у шкільному та університетському середовищі.

Головні "м'які" навички, які потрібні для успішного майбутнього:

творче мислення;

аналітичне мислення;

технологічна грамотність;

допитливість;

бажання навчатися;

гнучкість.

Як показало дослідження, бізнесам вкрай важливі стійкість та рефлексія працівників. Також усім потрібні працівники, які постійно навчаються, адже розвиток технологій привів до того, що життєвий цикл навичок швидко скорочується.

На думку підприємців, у майбутньому також будуть вкрай затребуваними вміння працювати зі штучним інтелектом, керувати талантами та велика націленість на задоволення потреб клієнтів.