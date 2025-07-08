Вимовлять їх не всі: які найдовші слова української мови

Українська мова має чимало особливостей та цікавинок. Вона офіційно визнана не лише однією з найкрасивіших у світі, а й потрапила до 30 найпоширеніших мов.

Солов'їною спілкуються понад 45 мільйонів осіб. Вона також відрізняється від інших східнослов'янських мов милозвучністю й унікальними словами та правилами.

Українська мова налічує близько 256 тисяч слів. Може похизуватися колоритними діалектизмами, архаїзмами, неологізмами та загалом значною кількістю цікавих і незвичних не лише для іноземців, а й для самих українців слів. Фахівці Інституту української мови НАН зазначали, що завдяки усім цим словам, включно з різноманітними термінами, обсяг лексикону сягає до мільйона слів.

Загальні відомості про довгі слова в українській мові

Чи є великі слова в українській мові

Є в українській мові й слова-рекордсмени за кількістю літер. Вони викликають складнощі у чималої кількості мовців, адже не всі можуть вимовити ці слова з першого разу. Таких слів щонайменше три. Тож розповідаємо, які найдовші великі слова "заховалися" в українській мові і що вони означають.

Топ найдовших слів української мови

Філологи зазначають, що найдовше слово у кожній мові залежне від правил її словотворення, а також від типів слів, які дозволені для розгляду.

Найдовше українське слово, яке зафіксували у Книзі рекордів України, складається з 31 літери. І це слово "рентгеноелектрокардіографічного".

Яке найдовше слово в українській мові

А найдовше слово української мови налічує аж 38 літер. Воно позначає назву хімічної речовини "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Це найдовше слово української мови дослідники виявили у журналі "Хімічна промисловість України".



Яке найдовше слово української мови / Freepik

Інші приклади найдовших слів в українській мові

Дослідники української культури також виокремили ще одне найбільше українське слово. Тамара Кияниця із калинівського музею українських старожитностей зазначала, що найдовшим словом в українській мові є "дихлордифенілтрихлорметилметан". Воно позначає хімічну назву речовини, відому як ДДТ (абревіатура від англійського Dichlorodiphenyltrichloroethane). Слово містить аж 30 букв. Це синтетичний органічний інсектицид. Його використовують для боротьби з комарами, шкідниками бавовника, соєвих бобів, арахісу. Дихлордифенілтрихлорметилметан називають одним з небагатьох справді ефективних засобів проти сарани. Однак у багатьох країнах його таки забороняють використовувати через те, що речовина може накопичуватися в організмі тварин і людини.

Цікаві факти про дихлордифенілтрихлорметилметан

Уперше дихлордифенілтрихлорметилметан синтезували 1874 року. Однак інсектицидні його властивості виявив аж у 1939 році швейцарський хімік Пауль Мюллер. За цю роботу його нагородили Нобелівською премією з фізіології та медицини у 1948 році.

Вищезгаданий синтетичний органічний інсектицид широко використовували у всьому світі під час Другої світової війни. Він допомагав боротися з малярією, тифом та іншими захворюваннями, які переносили комахи. А після війни речовина згодилася аграріям для захисту рослин від шкідників.

Саме ці три складні українські слова належать до рекордних через кількість літер та те, що їх не так легко вимовити з першого разу.



Чи важко вимовляти довгі слова / Freepik

Чому важко визначити одне найдовше слово

Загалом важко визначити одне найдовше слово в українській мові. На це є кілька причин. До них належать:

постійна поява нових термінів;

наявність різних джерел інформації;

суб'єктивність.

Які ще є довгі українські слова

Однак в українській мові є й інші довгі слова – не такі великі за кількістю літер, однак також можуть викликати труднощі під час вимови. Наведемо приклади таких складних подекуди слів. Зауважимо при цьому, що чимало з них – нові і входять до списку неологізмів іншомовного походження.

Гідроелектростанція;

внутрішньоконтинентальний;

авіаконструктор;

орфографічний;

загальноосвітній;

реконструюються;

забарикадувалися;

використовуватимуться;

демілітаризований;

конструкторське;

мікрогідроелектростанція;

мінігідроелектростанція;

запам'ятовувати;

дніпропетровському;

реструктуризований;

реконструктивний;

дистриб'юторського;

бронетранспортерів;

перевірятимуться;

адресуватиметься;

комп'ютернолінгвістичний;

контактоустановлювальний;

професорсько-викладацьким;

багатонаціональних;

цистопростатовезикулектомія;

церковнослов'янська;

вагонозавантажувальний;

контрпропагандистський;

сільгосптоваровиробник;

вакциноконтрольований;

високоінтелектуальний;

внутрішньоекономічний;

загальнокомбінатський;

середньомагістральний;

сільськогосподарський;

словникозорієнтований;

цитоспектрофотометрія;

абеталіпопротеїнемія;

антиімперіалістичний;

взаємодоповнюваність;

держпродспоживслужба;

загальноєвропейський;

загальнопедагогічний;

зовнішньоекономічний;

мультидисциплінарний;

мультикоронавірусний;

мультипарадигмальний;

облдержадміністрація;

південнослов'янський;

райдержадміністрація;

середньозабезпечений.

Як утворюються довгі слова в українській мові

Частина з наведених слів є складними. Тобто вони утворені з допомогою складання двох чи більше основ. Окремі з них є складноскороченими. Мовиться про ті, що утворені з допомогою складання початкових частин двох і більше слів.

Такі слова можна утворити:

складанням частини кожного із твірних слів, які творять словосполучення (укрліт);

складанням частини і цілого твірного слова (райадміністрація);

складанням початкових звуків твірних слів (виш – вища школа)

Якщо слова скорочені до своїх початкових букв, то утворені внаслідок такого складання нові слова називають абревіатурами. Їх можна утворити завдяки складанню початкових букв твірних слів. До прикладу, ЗВО – заклад вищої освіти.

Складноскорочені слова й похідні від них треба писати разом. Наприклад, облдержадміністрація.



Як утворюються довгі слова в українській мові / Freepik

Яка найдовша абревіатура в українській мові

Найдовша абревіатура в українській мові складається аж з 11 букв. Це ЦНДІІТЕДМТП. Її можна розшифрувати як "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".

Як правильно вимовляти та запам'ятовувати найдовші слова

Такі слова можуть стати вашим “каменем спотикання” під час вимови, якщо доведеться вимовляти їх чітко та швидко. Тому фахівці радять ретельно та регулярно працювати з вимовою таких слів та їхньою інтонацією. Аж доки стануть для вас звичними.

Експерти при цьому розробили корисні поради для тих, хто хоче запам'ятати та чітко вимовляти складні та довгі слова. У запам'ятовуванні допоможуть:

поділ таких слів на частини;

розуміння їхньої структури;

візуалізація та асоціації;

повторення.

Для ефективної вимови варто:

розділяти слова на склади ("ког-ні-тив-но-по-ве-дін-ко-ва");

запам'ятовувати наголос;

вимовляти приклади вголос;

повторювати їх;

залучити транскрипцію, аби правильно вимовляти звуки;

прослуховувати вимову слова;

вдатися до письма слова;

залучати слова у контекст;

запам'ятовувати емоції та асоціації, які викликає слово.

Цікаві факти про найдовші слова в українській мові

Українці зазвичай використовують у повсякденному мовленні скороченні варіанти великих слів. Що цікаво, окремі слова можуть мати навіть декілька варіантів написання. А вимова довго слова може становити труднощі як для носія мови, так і для іноземця.



Цікаві факти про довгі слова в українській мові / Freepik

Які найскладніші українські слова для іноземців

Так, чимало українських слів, які здаються не складними для українців, є такими для вивчення та вимови для іноземців. Серед них є і довгі слова. На думку британця, який вчить нашу мову, складні у нашій мові, до прикладу, такі слова:

відповідальність;

використовувати;

вищезазначені тощо.

Редакторка Елісон зі США, яка вивчала нашу мову, зізнається: дуже любить саме довгі слова, які містять велику кількість приголосних. Наприклад, слово "використовувати". Іноземці видається кумедним, що слову, яке в українській мові має аж 15 букв, в англійській відповідає те, яке має лише 3.

А Олівер з Естонії виокремив слово "незалежність". Для нього це – не просто слово, адже українці щодня доводять його важливість та істину.

Бастіан із Чилі натомість зізнається у любові мелодійності української мови. Зокрема, виділяє такі слова як "бурштиновий", "наполегливість".

У майбутньому список великих слів може поповнюватися, адже мова змінюється і щоразу пропонує нам нові цікаві слова для вжитку.