Підручники на новий навчальний рік: МОН опублікувало рекомендації

Підготовка до нового навчального року вже на завершальній стадії. МОН вже сформувало перелік підручників та програм для навчання.

Міністерство освіти та науки надіслало в обласні департаменти листи зі списками навчальної літератури та програм на 2023/24 навчальний рік. Йдеться про підручники, посібники та навчальні програми для дошкільної та загальної середньої освіти.

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Окрім того, у перелік увійшли посібники та навчальні програми з психології та педагогіки. Що стосується форм, методів та засобів навчання, то в МОН вкотре підкреслили: педагоги мають повне право на академічну свободу та можуть самостійно обирати все, що відповідає навчальній програмі.

У міністерстві також наголосили, що в деякі програми були внесені зміни, які не відображені у підручниках за попередні роки. Відповідно, для викладання цих тем потрібно використовувати або електронні підручники, або інші навчальні та довідкові матеріали.

Рекомендовані навчальні програми та підручники діляться на декілька категорій. Ознайомитися зі списками можна за наступними посиланнями: