Министерство образования и науки направило в областные департаменты письма со списками учебной литературы и программ на 2023/24 учебный год. Речь идет об учебниках, пособиях и учебных программах для дошкольного и общего среднего образования.

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Кроме того, в список вошли пособия и учебные программы по психологии и педагогике. Что касается форм, методов и средств обучения, то в МОН еще раз подчеркнули: педагоги имеют полное право на академическую свободу и могут самостоятельно выбирать все, что соответствует учебной программе.

В министерстве также отметили, что в некоторые программы были внесены изменения, не отраженные в учебниках за предыдущие годы. Соответственно для преподавания этих тем нужно использовать либо электронные учебники, либо другие учебные и справочные материалы.

Рекомендуемые учебные программы и учебники делятся на несколько категорий. Ознакомиться со списками можно по следующим ссылкам: