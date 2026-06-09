"Якщо не вчити фізику і математику": педагог прокоментував обвал мосту зі школярами

Інцидент із підвісним мостом у Чернівецькій області, який не витримав ваги понад 30 школярів, викликав широкий суспільний резонанс. Заслужений вчитель України Віктор Громовий пояснив, які знання могли б допомогти підліткам уникнути небезпечного рішення.

Нещодавно в селі Виженка Чернівецької області стався інцидент, який сколихнув Україну: на невеликий підвісний дерев'яний міст одночасно зайшли понад 30 школярів, після чого конструкція не витримала навантаження та обірвалася, діти опинилися у воді, а шестеро з них зазнали травм. Заслужений вчитель України та керівник порталу "Освітня політика" Віктор Громовий прокоментував ситуацію у своєму дописі у фейсбуці та наголосив, що подібні випадки демонструють важливість практичного застосування знань із фізики та математики.

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Як фізика та математика пояснюють обвал мосту

За словами педагога, першою причиною стала нездатність оцінити граничне навантаження конструкції. Кожен міст має певну максимальну вагу, на яку його розраховано, а перевищення цього показника може призвести до руйнування.

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Якщо на дерев'яний місток, розрахований на 5 – 10 людей, одночасно заходить понад 30 підлітків, конструкція отримує критичне перевантаження, яке неминуче призводить до розриву кріплень,

– навів Громовий пояснення, підготовлене за допомогою штучного інтелекту.

Ще одним важливим чинником є фізичні властивості матеріалів. З часом дерево втрачає міцність через старіння та вплив вологи, а металеві елементи можуть піддаватися корозії. Без регулярних перевірок визначити реальний стан конструкції буває складно.

Окрім цього, значення має і розподіл ваги. Якщо велика кількість людей одночасно збирається в одному місці мосту, наприклад для спільного фото, навантаження на окремі елементи конструкції різко зростає.

Педагог звернув увагу на проблему відповідальності

Окремо освітянин згадав явище резонансу, коли коливання мосту можуть посилюватися через синхронний рух великої групи людей. У світовій історії вже траплялися випадки, коли навіть значно потужніші конструкції руйнувалися саме через цей ефект.

Коментуючи ситуацію, Громовий написав: "Якщо не вчити фізику і математику, а все робити заради ТікТок, обвал мосту стає неминучим".

У коментарях педагог також навів приклад зі свого візиту до Німеччини, де спостерігав за роботою дитячого садка в Дортмунді. За його словами, там вихователі надають дітям більше самостійності та довіряють їм ухвалювати рішення.

Щось пішло не так у нашій освіті, якщо вчитель стає наглядачем у підлітків, які не мають навичок німецьких дитсадківців,

– підсумував заслужений вчитель України.

На думку освітянина, школа має не лише передавати теоретичні знання, а й формувати в учнів уміння оцінювати ризики, мислити критично та відповідально поводитися у повсякденних ситуаціях.