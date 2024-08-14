НМТ-2024: відомо, який предмет встановив рекорд за кількістю вступників з максимальним балом

В Українському центрі оцінювання якості освіти підбили деякі підсумки щодо цьогорічного НМТ. Зокрема, стало відомо, який предмет на НМТ-2024 встановив рекорд за кількістю вступників з максимальним балом.

Так, рекорд за кількістю вступників з максимальними балами встановила англійська мова. Зазначається, що 1513 учасників Національного мультипредметного тесту у цьому році отримали на іспиті 200 балів.

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Підсумки НМТ-2024

Другою за успішністю стала математика – 1513 абітурієнтів. Третьою – українська мова, яку склали на максимальну кількість балів 606 вступників.

Відомо, що серед цьогорічних учасників є й ті, хто особливо зрадів, отримавши із чотирьох предметів НМТ хоча б одну 200-бальну оцінку. Таких учасників – 3417. Серед них максимальний результат за один предмет отримали 2999 вступників, за два — 353 і за три — 58. Найвищі ж результати цього року з усіх чотирьох предметів отримали 7 учасників.

Не набрали прохідного бала хоча б з одного навчального предмета 14,37 % в усієї кількості учасників НМТ-2024. Загалом в іспиті взяло участь і отримало результати понад 283 тисячі вступників.



З якого предмету на НМТ-2024 200 балів отримало найбільше вступників / Скриншот 24 Каналу