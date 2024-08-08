У МОЗ озвучили основні зміни, які плануються в інтернатурі та у навчанні студентів-медиків

МОЗ України оголосило про важливі зміни в інтернатури та навчанні медиків. Зокрема, буде впроваджена електронна система рейтингового розподілу.

Випускники зможуть обирати спеціальність і місце інтернатури на основі рейтингових балів, а безоплатне навчання буде доступне як для бюджетників, так і для контрактників.

Дивіться також Як отримати грант на навчання у виші

Що зміниться для інтернів та студентів-медиків

Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров розповів, що МОЗ запроваджує значні зміни для інтернів та студентів-медиків. Основною метою реформ є підвищення прозорості та зменшення корупційних ризиків. Впровадження електронної системи рейтингового розподілу дозволить зробити процес відбору зрозумілішим і відкритішим.

Навчатися в інтернатурі безоплатно, тобто коштом держбюджету, зможуть як студенти "контрактики", так і "бюджетники", розподіл відбуватиметься виключно за рейтинговою таблицею, а найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився,

– зазначив Дубров.

За якими спеціальностями можна буде пройти інтернатуру

У 2024 році випускники закладів вищої освіти зможуть пройти інтернатуру за 23 спеціальностями:

акушерство та гінекологія (3 роки);

анестезіологія та інтенсивна терапія (3 роки);

внутрішні хвороби (2 роки);

дерматовенерологія (2 роки);

дитяча хірургія (3 роки);

загальна практика – сімейна медицина (2 роки);

епідеміологія (1 рік);

інфекційні хвороби (2 роки);

лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія (1,5 року);

медицина невідкладних станів (2 роки);

медична психологія (1 рік);

неврологія (2 роки);

ортопедія і травматологія (2 роки);

отоларингологія (2 роки);

офтальмологія (2 роки);

патологічна анатомія (1,5 року);

педіатрія (2 роки);

психіатрія (2 роки);

радіологія (1,5 року);

стоматологія (1 рік);

фізична та реабілітаційна медицина (2 роки);

фармація (1 рік);

хірургія (3 роки).

Нововведенням року є спеціальність Судово-медична експертиза (2 роки).

Випускники зможуть самостійно обрати спеціальність та заклад охорони здоров'я з наявних вакансій, з урахуванням рейтингового балу.

Чим вищій рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він має щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури,

– пояснює Дубров

Чи потрібно буде випускникам відпрацьовувати три роки

За словами заступника міністра, випускники, які навчалися на бюджетній основі, не зобов'язані відпрацьовувати три роки. Після інтернатури вони можуть вільно обирати місце роботи. Проте, їм також пропонуватиметься робота в закладі, де проходили інтернатуру, якщо вони цього забажають.

Міністерство охорони здоров'я також врахувало потребу держави в лікарях певних спеціальностей і забезпечило достатню кількість місць для проходження інтернатури.

"Хочу також підкреслити, що держава гарантовано забезпечить випускників першим місцем роботи", – наголосив заступник міністра.