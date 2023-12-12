Скільки підлітків в Україні планують здобувати вищу освіту

Понад 60% 15-річних підлітків в Україні мають намір у майбутньому здобувати вищу освіту. Це засвідчили результати Національного звіту дослідження PISA-2022.

При цьому підлітків запитали, який найвищий рівень освіти вони планують здобути. Майже половина опитаних відповіла, що хоче стати спеціалістом, магістром або кандидатом наук.

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Скільки підлітків в Україні мають намір здобувати вищу освіту

Ще 14% опитаних хочуть отримати диплом бакалавра. І лише третина планує просто закінчити школу чи здобути професійно-технічну освіту або ступінь молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра. А от просто закінчити 9 клас прагне 4% учнів.

Вищу освіту частіше планують здобувати дівчата, аніж хлопці. Хлопці частіше мають намір закінчити школу та здобути професійно-технічну освіту або ступінь молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра.

При цьому учні з високими результатами навчання частіше прагнуть здобути освіту вищих рівнів.

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Зокрема, 59% найкращих учнів в Україні повідомили, що хочуть стати спеціалістами, магістрами чи кандидатами наук.

Серед найменш успішних підлітків майже половина повідомила, що їм буде достатньо закінчити школу, вступити в училище чи коледж.