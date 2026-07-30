Ще один заступник міністра освіти і науки України покидає МОН

16 липня міністром освіти і науки України призначили Андрія Бутенка. Оксен Лісовий залишив цю посаду після 3 років і 4 місяців роботи.

Про останній тиждень на посаді заступниці міністра освіти і науки України через кілька днів повідомила Надія Кузьмичова. Учора у фейсбуці про завершення роботи поінформував і перший заступник міністра освіти і науки у команді Лісового Євген Кудрявець.

Що написав Кудрявець

Посадовець, зокрема, повідомив про завершення роботи в уряді та передачу справ новій команді міністерства. При цьому подякував ексміністру Оксенові Лісовому та колегам.

Кудрявець приєднався до команди МОН у квітні 2023 року як заступник міністра з питань європейської інтеграції, а згодом став першим заступником очільника МОН.

Він відповідав за такі сфери як європейська інтеграція у сфері освіти і науки, міжнародна співпраця, розвиток партнерств, координація програм міжнародної технічної допомоги та проєктів міжнародних фінансових організацій. Також опікувався стратегічним плануванням, публічними інвестиційними проєктами та розвитком позашкільної освіти.

Головним результатом роботи своєї команди вже він назвав залучення понад 1,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування на освіту. Він вважає, що МОН вдалося сформувати систему міжнародних партнерств і забезпечити зовнішнім фінансуванням інвестиційний портфель відомства на наступні роки.

Серед інших напрямів роботи він виокремив проходження Україною скринінгів у межах євроінтеграції, підготовку до відкриття переговорів та розв'язання питань, пов'язаних із правами національних меншин.

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