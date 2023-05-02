Вперше на Євробаченні: українські та британські учні запустять у небо свої мрії

У 2023 році Євробачення відбудеться у Великій Британії. Через повномасштабну війну наша держава – країна-переможниця минулорічного конкурсу – проведе його не вдома, а в гостях.

А 5 травня пів тисячі дітей з чотирьох українських міст і діти з британського міста Ліверпуль одночасно запустять у небо символічних повітряних зміїв. На них намалюють і напишуть свої мрії та бажання.

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Українські та британські учні у межах Євробачення запустять у небо свої мрії

У Києві запуск повітряних зміїв відбудеться 5 травня о 13:00 годині у центрі столиці, на Троїцькій площі, одночасно зі школярами з Ліверпуля та інших міст України. Участь у цьому заході візьме 125 школярів. Вони також розкажуть про свої мрії і чому вони продовжують мріяти, попри події у рідній країні.

Такого ніколи не було за всю історію Євробачення – це єднання заради масштабної місії – підтримки України та її дітей у ці нелегкі часи,

– розповідає голова комунікацій Малої академії наук України Олена Северенчук.

Серед учасників заходу – діти, які через повномасштабну війну вимушено покинули власні домівки разом з батьками. Школярі з різних куточків нашої країни, де наразі триває боротьба із ворогом, розкажуть власні історії та поділяться мріями, які хочуть донести до всього світу.

Це і семикласник Тимур Ольховий з Сєвєродонецька, який довгі місяці ховався у підвалі з батьками на Донеччині, а тепер живе у столиці з татом, доки мама працює сапером у Чернігівській області та розміновує наші території. Він мріє знову побачити маму та повернутися додому.

Це дев'ятикласниця Анна Макаренко з Харкова, чия школа у рідному місті зруйнована. Вона мріє знову побачити однокласників.

Це восьмикласниця Софія Мельник, яка разом з батьками пережила окупацію у селі поблизу Бучі. Під час спроби евакуації дівчинка бачила, як її брата кидали на землю російські військові та обшукували. Родина дивом врятувалася. Софія мріє про те, аби війна назавжди покинула нашу країну.

Підтримати дітей у Києві особисто завітає міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Нині українських дітей об'єднує спільна мрія про нашу перемогу. Вони загадують це бажання на день народження і пишуть про нього у листах до Святого Миколая. Доступ до якісної та сучасної освіти – один із необхідних інструментів для того, аби українські діти попри все змогли якнайкраще реалізувати себе у майбутньому . Ще один ключ – міжнародна співпраця та яскраві позашкільні проєкти, які розширюють горизонти для молоді та дарують унікальний досвід,

– наголошує міністр.

А директорка Culture Liverpool Клер МакКолган уточнює: ми побачимо надію дітей, які мріють збудувати щасливе майбутнє. Це особливо важливо показати світовій спільноті.

Чи завітають на свято зірки шоубізу

Музичними хедлайнерами та ведучими програми запуску стануть учасники гурту ТНМК – Фагот і Фоззі. Вони не лише підбадьорять дітей перед запуском їхніх мрій у небо, а і заспівають їхні улюблені пісні.

Крім цього, київські учасники проєкту візьмуть участь у танцювальному флешмобі під час події перед запуском зміїв. У цьому їм допоможе українська хореографиня та переможниця проєкту "Танці із зірками – 2018" Ілона Гвоздьова. Вона розробила танцювальний авторський перфоманс під пісню учасників "Євробачення – 2021" від України – Go-A – "Шум".

Розписати повітряних зміїв символічними малюнками школярам допомагала артамбасадорка проєкту — українська художниця з Харкова Марія Суслова. Вона створила три дизайни-символи для дітей: голуб як знак миру, підсніжник як символ надії та дівчинка, що тримає рідний дім у руках та уособлює кожного українця й українку.

До слова, пів тисячі дітей по всій Україні взяли участь в онлайн-флешмобі Land & Sky, Home & Dreams, де у форматі коротких відео презентували малюнки своїх мрій. Відео увійдуть до документального фільму про цьогорічний EuroFest в рамках Євробачення-2023, який Мала академія наук України готує спільно з Culture Liverpool та організаторами конкурсу. Під час запуску зміїв у чотирьох містах України, зокрема у Києві, також триватиме фільмування цього документального ролика.

У чому унікальність проєкту

Унікальність проєкту в тому, що він відбувається саме в Україні та дозволяє українцям стати свідками атмосфери Євробачення у рідних містах. Запуск повітряних зміїв 5 травня – символу проєкту, на якому діти написали свої мрії, відбудеться у Києві, Львові, Хмельницькому та Полтаві.

Ініціатива "Land & Sky, Home & Dreams" – це один з проєктів у межах "EuroFest-2023" – двотижневого культурного фестивалю, який відбувається вперше в історії конкурсу і завдяки 19 творчим проєктам об'єднує українців та британців. Офіційна презентація ініціативи раніше відбулася 28 березня під час урочистого відкриття EuroFest-2023 у місті Ліверпуль.

Ідея проєкту "Land & Sky, Home & Dreams" – розповісти, про що мріють українські діти, і показати це світові разом з їхніми однолітками з Британії, які їх підтримують. Цій ідеї організатори – команди "Євробачення-2023" та Culture Liverpool, британської компанії "Go Fly Your Kite" і Малої академії наук України – присвятили комплекс тематичних заходів у Британії та в Україні.

Акредитація ЗМІ на захід триває до 19:00 години 4 травня 2023 року за контактами: телефон – (067) 73 19 690, e-mail: v.pokatilova@man.gov.ua – Вікторія Покатілова, проєктна менеджерка МАН України.