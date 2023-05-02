5 мая пол тысячи детей из четырех украинских городов и дети из британского города Ливерпуль одновременно запустят в небо символических воздушных змеев. На них изобразят и напишут свои мечты и желания.

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Украинские и британские ученики в рамках Евровидения запустят в небо свои мечты

В Киеве запуск воздушных змеев состоится 5 мая в 13:00 в центре столицы, на Троицкой площади, одновременно со школьниками из Ливерпуля и других городов Украины. Участие в этом мероприятии примет 125 школьников. Они также расскажут о своих мечтах и почему они продолжают мечтать, несмотря на события в родной стране.

Такого никогда не было за всю историю Евровидения – это единение ради масштабной миссии – поддержки Украины и ее детей в эти нелегкие времена.

– рассказывает глава коммуникаций Малой академии наук Украины Елена Северенчук.

Среди участников мероприятия – дети, которые из-за полномасштабной войны вынужденно покинули собственные дома вместе с родителями. Школьники из разных уголков нашей страны, где продолжается борьба с врагом, расскажут собственные истории и поделятся мечтами, которые хотят донести до всего мира.

Это и семиклассник Тимур Ольховой из Северодонецка, который долгие месяцы прятался в подвале с родителями Донецкой области, а теперь живет в столице с папой, пока мама работает сапером в Черниговской области и разминирует наши территории. Он мечтает снова увидеть маму и вернуться домой.

Это девятиклассница Анна Макаренко из Харькова, чья школа в родном городе разрушена. Она мечтает снова увидеть одноклассников.

Это восьмиклассница София Мельник, которая вместе с родителями пережила оккупацию в селе близ Бучи. При попытке эвакуации девочка видела, как ее брата бросали на землю русские военные и обыскивали. Семья чудом спаслась. София мечтает о том, чтобы война навсегда покинула нашу страну.

Поддержать детей в Киеве лично посетит министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Сегодня украинских детей объединяет общая мечта о нашей победе. Они загадывают это желание на день рождения и пишут о нем в письмах Святому Николаю. Доступ к качественному и современному образованию – один из необходимых инструментов для того, чтобы украинские дети, несмотря на все, смогли как можно лучше реализовать себя в будущем. Еще один ключ – международное сотрудничество и яркие внешкольные проекты, которые расширяют горизонты для молодежи и дарят уникальный опыт.

– подчеркивает министр.

А директор Culture Liverpool Клер МакКолган уточняет: мы увидим надежду детей, мечтающих построить счастливое будущее. Это особенно важно показать мировому сообществу.

Приедут ли на праздник звезды шоубиза

Музыкальными хедлайнерами и ведущими программы запуска станут участники группы ТНМК – Фагот и Фоззи. Они не только подбодрят детей перед запуском их мечт в небо, но и споют их любимые песни.

Кроме того, киевские участники проекта примут участие в танцевальном флешмобе во время происшествия перед запуском змеев. В этом им поможет украинская хореографиня и победительница проекта "Танцы со звездами – 2018" Илона Гвоздева. Она разработала танцевальный авторский перформанс под песню участников "Евровидения - 2021" от Украины - Go-A - "Шум".

Расписать воздушных змеев символическими рисунками школьникам помогала артамбассадорка проекту — украинская художница из Харькова Мария Суслова. Она создала три дизайна-символа для детей: голубь как символ мира, подснежник как символ надежды и девочка, держащая родной дом в руках и олицетворяющая каждого украинца и украинку.

К слову, пол тысячи детей по всей Украине приняли участие в онлайн-флешмобе Land & Sky, Home & Dreams, где в формате коротких видео презентовали картинки своих мечтаний. Видео войдут в документальный фильм о нынешнем EuroFest в рамках Евровидения-2023, который Малая академия наук Украины готовит совместно с Culture Liverpool и организаторами конкурса. При запуске змеев в четырех городах Украины, в частности в Киеве, также будет продолжаться съемка этого документального ролика.

В чем уникальность проекта

Уникальность проекта в том, что он проходит именно в Украине и позволяет украинцам стать свидетелями атмосферы Евровидения в родных городах. Запуск воздушных змеев 5 мая – символ проекта, на котором дети написали свои мечты, состоится в Киеве, Львове, Хмельницком и Полтаве.

Инициатива Land & Sky, Home & Dreams – это один из проектов в рамках "EuroFest-2023" – двухнедельного культурного фестиваля, который проходит впервые в истории конкурса и благодаря 19 творческим проектам объединяет украинцев и британцев. Официальная презентация инициативы ранее состоялась 28 марта во время торжественного открытие EuroFest-2023 в городе Ливерпуль.

Идея проекта "Land & Sky, Home & Dreams" – рассказать, о чем мечтают украинские дети, и показать это миру вместе с их сверстниками из Британии, которые их поддерживают. Этой идее организаторы – команды "Евровидение-2023" и Culture Liverpool, британской компании "Go Fly Your Kite" и Малой академии наук Украины – посвятили комплекс тематических мероприятий в Британии и Украине.

Аккредитация СМИ на мероприятие продолжается до 19:00 4 мая 2023 по контактам: телефон – (067) 73 19 690, e-mail: v.pokatilova@man.gov.ua – Виктория Покатилова, проектная менеджерка МАН Украины.