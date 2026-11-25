Чому на запитання "Куди йдеш?" колись могли відповісти назвою вигаданої гори? Виявляється, за цим жартівливим висловом стоїть давнє повір'я, пов'язане з мисливцями та страхом накликати невдачу.

Розгляньмо, звідки взялися "Кудикині гори" та як передати це значення українськими висловами, з посиланням на дослідження "Вплив когнітивного дисонансу на формування мовної системи".

Що означає "за Кудикині гори"?

У повсякденному мовленні трапляються вислови, які настільки міцно закріпилися в нашій пам’яті, що ми рідко замислюємося про їхнє походження. Один із них – "за Кудикині гори". Так можуть сказати про дуже далеке, невідоме або важкодоступне місце. Наприклад: "Він поїхав за Кудикині гори" – тобто подався бозна-куди, дуже далеко.

Цікаво, що цей вислів зафіксований у російських фразеологічних та етимологічних джерелах як питомий. Проте народне повір’я, з яким пов’язують його походження, було відоме не лише росіянам, а й українцям та сербам.

На це звертав увагу дослідник фольклору Олександр Топорков у статті "На кудыкину гору", опублікованій у журналі "Русская речь" 1990 року. Він, зокрема, посилається на праці українського мовознавця Олександра Потебні та етнографа Дмитра Зеленіна.

В українських говірках також побутували подібні форми. У дослідженні східнослобожанських і східностепових говірок зафіксовано вислови "за Кудикину гору", "на Кудикину гору", а також варіант у множині – "за Кудикіні гори". Тож цей образ був присутній і в українському народному мовленні.

Чому не варто питати, куди йде людина?

За одним із народних повір’їв, запитувати подорожнього або мисливця "Куди йдеш?" вважалося поганою прикметою. Люди вірили, що розповідь про свій маршрут може накликати невдачу в дорозі або зіпсувати полювання. Саме із цим пов’язують слово "кудикати" – запитувати, куди хтось прямує. Тому у відповідь на небажане запитання могли сказати: "Не кудикай!"

Вислів "за Кудикині гори" також міг слугувати жартівливою ухильною відповіддю: людина давала зрозуміти, що не збирається розповідати про свої плани або не хоче називати конкретного місця.

Цікаво, що з часом цей вислів обріс кумедними продовженнями. Дослідники Т. Креч та І. Мілієва у статті "Вплив когнітивного дисонансу на формування мовної системи" наводять такі діалектні варіанти:

"На кудикину гору жаб колоти",

"за кудикину гору горобців пасти",

"за кудикині гори крейду косити",

"на кудикіні гори – красти помідори",

"на закудикину гору горох молотити".

Тенденція до посилення експресії сприяє поширенню стійких висловів новими компонентами, розгортанню образу, – пояснюють дослідники.

При цьому написання вислову, зокрема слово "К/кудикіна", можна зустріти як з великої, так і з маленької літери.

Отже, "за Кудикині гори" – вислів із цікавим фольклорним підґрунтям, який побутував і в українському мовленні. А різноманітні народні продовження лише додають йому колориту. Та вислів продовжує змінюватися і уже можна почути: "за кудикіне поле" та "на кудикіний острів".

Звідки взялися "Кудикині гори"?

Але звідки взялася ця дивна назва і якими українськими фразеологізмами її можна замінити? Походження вислову пов'язують із давніми народними забобонами.

За однією з версій, він виник у середовищі мисливців та рибалок. Вони вірили, що запитання "Куди йдеш?" може накликати невдачу на полювання. Тому не називали справжнього місця, куди прямували, а жартома відповідали: "На Кудыкину гору!".

У російських говорах слово "кудыка" означало людину, яка запитує перехожого, куди той іде. Від нього утворилося й означення "кудыкина". Так вигадана гора стала своєрідним місцем, назва якого дозволяла ухилитися від відповіді.

Існує ще одне пояснення походження вислову, пов'язане з давніми віруваннями та мовними табу. За цією версією, слово "куди" співзвучне з давнім словом "куд", яким нібито називали злого духа, чорта або біса. З ним пов'язують і низку слів: "кудь" – чаклунство, чари, "кудесити" – чаклувати, ворожити, "кудесник" – чарівник або чаклун. Через такі асоціації люди могли уникати прямої відповіді на запитання про напрямок подорожі, щоб не накликати лиха. Згодом вислів "на кудикіну гору" почали вживати в значенні "невідомо куди", "дуже далеко", "світ за очі" або "за тридев'ять земель".

Є й географічна версія. У документах XVII століття згадуються два населені пункти – Кудикино та Гора, розташовані неподалік один від одного. Перший стояв біля річки Лютіхи, а другий – на невеликому підвищенні її правого берега. У XIX столітті в цій місцевості працювало чимало фабрик і господарств, тож сюди часто прямували торговці та підприємці. На запитання про мету поїздки вони нібито відповідали, що їдуть "на Кудикину Гору". Так назва конкретної місцевості могла перетворитися на жартівливий вислів, яким позначали далеку дорогу.

Ці версії походження розглядають і дослідники російської фразеології. Водночас вважати їх остаточно доведеними не варто.

Як можна замінити вислів українською?

В українській мові є кілька влучних відповідників. Вибір залежить від того, що саме хочемо сказати:

"На Куди-гору, де раки свистять". Прямий український народний відповідник з додаванням елементу небувальщини, щоб одразу перевести розмову в жарт.

Прямий український народний відповідник з додаванням елементу небувальщини, щоб одразу перевести розмову в жарт. "Світ за очі" – коли хтось вирушає далеко, сам не знаючи куди. Наприклад: "Після сварки він пішов світ за очі".

– коли хтось вирушає далеко, сам не знаючи куди. Наприклад: "Після сварки він пішов світ за очі". "За тридев'ять земель " – про дуже далеку місцевість: "Родичі живуть за тридев'ять земель".

"За галасвіта" чи "Галай-світа".

"За вітром у поле". Вживається, коли людина не хоче називати конкретну мету своєї прогулянки чи поїздки.

Вживається, коли людина не хоче називати конкретну мету своєї прогулянки чи поїздки. "Шукати вчорашнього дня".

"По торішній сніг".

"Куди ноги несуть". Означає йти навмання або свідомо приховувати свій справжній напрямок.

Означає йти навмання або свідомо приховувати свій справжній напрямок. "На Лису гору (до чорта в гості)". Іронічна та трохи різка відповідь для надто допитливих співрозмовників.

Іронічна та трохи різка відповідь для надто допитливих співрозмовників. "На край світу" – коли йдеться про надзвичайно далеку дорогу: "Готова була піти за ним хоч на край світу".

коли йдеться про надзвичайно далеку дорогу: "Готова була піти за ним хоч на край світу". "Туди, де Макар телят не пас".

"Куди очі дивляться" – коли людина йде без певного напрямку чи плану: "Зібрав речі й подався куди очі дивляться". А ще є: куди очі бачать / світять / утраплять / ведуть.

Тож якщо хтось зібрався "за кудикині гори", не поспішайте шукати це місце на карті. Найімовірніше, людина просто вирушила дуже далеко або не хоче розповідати про свої плани.