Та звідки він узявся і чому саме так описує далечінь, чи реально виміряти цю відстань, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що означає "за тридев’ять земель"?

У дитинстві ми разом із казковими героями вирушали "за тридев’ять земель", шукали дивовижні царства, рятували красунь і долали неймовірні перешкоди. А тепер можемо сказати, що родичі живуть за тридев’ять земель або що до омріяного місця їхати ще так далеко, що й не скоро дістанешся.

Звідки ж взялася ця дивна відстань – "тридев’ять земель"? Невже хтось колись справді вимірював її? Звичайно, що ні. Але фразеологічний словник на порталі "Горох" пояснює, що цей вислів означає – дуже далеко, на великій відстані, у далекому краї.

У казках це не просто географічна відстань. Це ще й шлях до незвіданого світу, де на героя чекають випробування, небезпеки й дивовижні пригоди.

Послухайте, як звучить цей вислів у казкових історіях:

У казці "Як парубок від Старості тікав" герой вирушає "за тридев'ять земель, у високі гори", щоб знайти чарівного Вітрового Коня.

В українській народній казці "Де рідний край, там і в болоті рай" журавель летить "за тридев'ять земель", але навіть далеко від дому сумує за рідним краєм.

У цих прикладах вислів допомагає відчути, наскільки далеким і чужим може бути світ за межами домівки.

А що означає слово "тридев’ять"?

Ось тут найцікавіше! Тридев’ять – це не вигадка, а старовинний числівник, що означає число 27. Він виник у системі лічби дев’ятками: три рази по дев’ять. Це значення зафіксоване у Словнику української мови у 20 томах.

Але не поспішайте відмірювати 27 земель на карті. У казковій мові числівник перетворився на образ неймовірної далечіні. Саме тому поряд із ним часто з’являється ще одна казкова формула – "у тридев'ятому царстві / королівстві".

Це не єдиний варіант, зустрічаємо ще:

за тридесят земель / у тридесятому царстві,

за сім земель.

Наприклад, казка "Королівна Я" починається словами: "За тридев'ять земель, у тридесятому царстві..." Тут ідеться вже не про точну відстань, а про умовний казковий світ, де можливе те, чого не трапляється в буденному житті.

Цікаво! В слов'янській міфології тридесяте царство пов’язували з потойбічним світом – царством мертвих. У казках воно часто розташоване під землею або на межі світів. Щоб потрапити туди, герой мусить подолати перешкоди й пройти випробування. Згодом вислів утратив первісне міфологічне значення й став позначати далеку, незвідану країну, подібно до звороту "тридев’ять земель".

Цю фразу можна зустріти не лише у казках, а й художній літературі:

Той пломінь у собі за сім земель поніс [батько] (Микола Рудь).

поніс [батько] (Микола Рудь). — Ти також проси батька, щоб нікуди ми не їхали за тридев'ять земель (Михайло Стельмах).

(Михайло Стельмах). — Очі видючі – за тридев'ять земель бачить (Юрій Яновський).

До речі, фразеологізми на кшталт "тридев’ять земель" і "тридесяте царство" варто знати й для підготовки до НМТ з української мови.

І ще важливо не плутати значення числівника з походженням усього вислову: число 27 пояснює слово "тридев’ять", а сам зворот закріпився в народнопоетичній традиції як образ дуже далекого місця.

Як уживаємо цей вислів сьогодні?

Казковий вислів давно вийшов за межі казок. Тепер можемо сказати:

"Мої друзі живуть за тридев’ять земель" – тобто дуже далеко.

"Навіщо їхати за тридев’ять земель, якщо все необхідне є поруч?" – коли йдеться про далеку дорогу.

"Він знайшов роботу за тридев’ять земель від дому" – коли місце роботи розташоване дуже далеко.

Є й інші близькі за значенням вислови:

"на краю світу",

"не близький світ",

"у далекому краю",

"за горами долами",

"аж ген-ген",

"де Макар телят пасе".

Усі вони передають думку про далечінь, хоча кожен має власне емоційне забарвлення.

Тож наступного разу, коли хтось скаже, що живе за тридев’ять земель, згадайте казкових героїв. Можливо, людина мешкає зовсім не в чарівному царстві, але до неї справді далеко добиратися. І для цього не обов’язково рахувати всі двадцять сім земель!