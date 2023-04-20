Щоб не уникали мобілізації: чи можуть чоловікам заборонити вступати в університети

Навчання на денній формі в університеті дозволяє отримати відстрочку від мобілізації. Вже тривалий час точаться розмови про те, щоб заборонити військовозобов'язаним чоловікам вступати у виші та користуватися цим правом.

Як пояснюють юристи, воєнний стан дозволяє обмежувати право громадян на освіту. Разом з тим прийняти такий законопроєкт буде важко.

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Заборона на вступ для військовозобов'язаних: що кажуть юристи

Юристи кажуть, що навіть якщо хтось з депутатів внесе у Верховну Раду законопроєкт, який передбачатиме зміни в законі "Про освіту" та заборонить військовозобов'язаним чоловікам вступати у виші, його розглядатиме Конституційний суд, який навряд чи визнає такий документ.

Для запровадження таких змін треба змінювати Конституцію, а вносити правки в неї до завершення воєнного стану заборонено. Тобто Конституційний суд матиме усі підстави для того, щоб визнати такий закон неконституційним. Також варто очікувати критику від суспільства та представників європейської спільноти,

– переконаний юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський.

Разом з тим гіпотетично в Україні можуть внести зміни у закон та заборонити військовозобов'язаним чоловікам вступати у виші та отримувати відстрочку. Воєнний стан дозволяє обмежувати деякі права громадян, у тому числі – на освіту. Якщо такий закон приймуть, то військовозобов'язані чоловіки дійсно не зможуть вступати в університети заради отримання відстрочки.