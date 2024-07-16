Стрілецькі тренажери та манекени: як обладнають осередки для викладання "Захисту України"

Цьогоріч у громадах розпочнуть створювати осередки для викладання оновленого предмета "Захист України". Один осередок на 5 – 10 шкіл має бути обладнаний сучасною технікою для опанування практичних навичок учнями.

Саме на це уряд виділив 1,65 мільярда гривень субвенції. Основну частину – 80% навчального обладнання – купуватимуть в електронному каталозі Prozorro Market, який адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

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Осередки "Захисту України" обладнають сучасним обладнанням

Так, осередки для викладання "Захисту України" оснастять таких сучасним обладнанням:

комп'ютерними симуляторами управління дронами, що складаються з дрона, інтерактивних окулярів, пульта та іншого обладнання;

інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами, які створюють імітацію стрільбища, транслюючи зображення на екран. Цей безпечний тренажер використовує макети зброї для навчання базових навичок користування зброєю;

манекенами для навчання домедичної допомоги й серцево-легеневої реанімації та інші інструменти для вивчення тактичної медицини.

Один осередок для оновленого предмета "Захист України" можна створити орієнтовно на 5 – 10 шкіл. В одному добре оснащеному осередку можуть проходити навчання від 80 до 1000 учнів. І дуже важливо наповнити осередок інноваційним та якісним обладнанням,

– заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Команда ДУ "Професійні закупівлі" каже, що проводить консультації з виробниками та дистрибʼюторами товарів для забезпечення максимально прозорих і конкурентних процедур. Уже розпочалася перевірка постачальників, серед них ті, які уже отримали підтвердження.

Повний перелік товарів, які будуть купувати для шкільних кабінетів "Захисту України", доступний за покликанням.