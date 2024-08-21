Закінчується подання заяв на вступ у магістратуру
21 серпня 2024, 11:06Читать новость на русском
Джерело:Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС"
В Україні завершується подання заяв у магістратуру на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра. Тож вступникам варто поквапитися.
Так, вже 22 серпня о 18:00 закінчиться приймання заяв на бюджет та контракт. А до 24 серпня – надання рекомендацій на бюджет.
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Які дати мають пам'ятати вступники у магістратуру
Окрім того, вступники мають пам'ятати такі дати:
- 26 серпня до 18:00 – підтвердження вибору місця навчання на бюджет;
- до 27 серпня – зарахування на бюджет;
- з 28 серпня – надання рекомендацій на контракт;
- до 31 серпня – переведення на бюджет;
- до 30 вересня – зарахування на контракт;
- до 31 жовтня – додатковий набір на контракт.
Подання заяв відбувається через електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.
Загалом можна подати до 15 заяв: максимально 5 – на бюджет, інші – на контракт.
Для всіх заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – це найбажаніша для вступу заява.
Докладні інструкції можна знайти за посиланнями:
- текстова https://bit.ly/3zrmrZu;
- відео https://youtu.be/C2msA4Ixvlw.