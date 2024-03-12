Закриття шкіл із малою кількістю учнів: МОН оприлюднило роз'яснення

Нещодавно у Міносвіти України заявили, що уряд не фінансуватиме школи, в яких навчається мало учнів. МОН оприлюднило відповідне роз'яснення.

У відомстві кажуть, що одна із головних їхніх цілей – доступ до якісної освіти для дітей. Зокрема, це стосується дітей із сіл.

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Як фінансуватимуть школи, у яких мало учнів

З 1 вересня 2025 року уряд вирішив не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року – менш ніж 60 осіб. Це рішення не стосується початкових шкіл і діятиме тільки на рівні 5 – 11 класів.

Громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей, але не зможе витрачати їх на маленькі школи. Тобто на місцях вирішуватимуть: довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів.

Зауважимо, що 1 вересня 2016 року з освітньої субвенції не фінансують школи, у яких навчаються менш ніж 25 учнів.

Навіщо потрібне це рішення

У школах І-ІІІ ступенів, у яких навчаються менш ніж 45 учнів, в одному класі вчаться 5 – 6 учнів. Можливості сформувати клас немає, тому діти вчаться на індивідуальній формі або в з'єднаних класах (початкова школа). Об'єднують дітей різного віку. Це позначається на спілкуванні та рівні знань. Також у таких школах немає достатньої кількості учителів.

Згідно з міжнародним дослідженням якості освіти PISA-2022, учні із сіл за рівнем навчальних результатів відстають від своїх однолітків із міст на 4,5 роки. Водночас, демонструючи нижчу якість, сільська освіта коштує державі дорожче.

Що буде з учнями цих шкіл

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Місцева влада повинна організувати підвезення дітей до опорної школи. Дітей має супроводжувати вчитель. На закупівлю шкільних автобусів виділяють кошти.

Опорна школа — це школа, у яку привозять дітей із різних населених пунктів на відстані до 30 кілометрів. Вона більша, забезпечена вчителями й краще оснащена. Завдяки більшій наповнюваності класів учитель може організовувати різні формати навчання, як-от проєктну роботу,

– кажуть у МОН.

Водночас початкові школи, у яких навчаються менш ніж 45 і 60 учнів, продовжать отримувати державне фінансування.

Початкова школа має бути якнайближче до дитини: якщо старші учні можуть подужати дорогу до опорної школи, маленьким дітям це буде складно,

– пояснили у МОН.

Що буде з учителями цих шкіл

Вчителів можуть працевлаштовувати в опорних школах із забезпеченням підвезення.

Рішення набуде чинності з 1 вересня 2025 року. Громади отримають час для підготовки.