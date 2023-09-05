Замість сканів: копію студентського квитка у Дії тепер можна надсилати

Студенти в Україні отримали можливість надсилати копію свого навчального квитка у Дії. Скани і ксерокопії уже не потрібні.

Надіслати копію студентського можна за кілька кліків через Дію. Натомість компанії й установи отримають її за лічені секунди.

Важливо Аналог Дії, який допоможе мільйонам: Зеленський презентував українську освітню Мрію

Копію студентського квитка у Дії тепер можна надсилати

Це опція буде корисна студентам для того, щоб:

отримати знижку за студентським;

зареєструватися в системі вишу;

створити персональний кабінет на освітніх ресурсах тощо.

Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви,

– заявили у Дії.

Як працює функція – дивіться у відео.

Українські бізнеси також можуть налаштувати інтеграцію з Дією, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Компанії можуть при цьому отримувати копії як офлайн, так і онлайн.