Замість сканів: копію студентського квитка у Дії тепер можна надсилати
5 вересня 2023, 12:27Читать новость на русском
Джерело:Дія
Студенти в Україні отримали можливість надсилати копію свого навчального квитка у Дії. Скани і ксерокопії уже не потрібні.
Надіслати копію студентського можна за кілька кліків через Дію. Натомість компанії й установи отримають її за лічені секунди.
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Копію студентського квитка у Дії тепер можна надсилати
Це опція буде корисна студентам для того, щоб:
- отримати знижку за студентським;
- зареєструватися в системі вишу;
- створити персональний кабінет на освітніх ресурсах тощо.
Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви,
– заявили у Дії.
Як працює функція – дивіться у відео.
Українські бізнеси також можуть налаштувати інтеграцію з Дією, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.
Компанії можуть при цьому отримувати копії як офлайн, так і онлайн.