Послать копию студенческого можно через несколько кликов через Дию. Вместо этого компании и учреждения получат ее в считанные секунды.
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Копию студенческого билета в Дии теперь можно отправлять
Эта опция будет полезна студентам для того, чтобы:
- получить скидку по студенческому;
- зарегистрироваться в системе вуза;
- создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и т.д.
Никаких ксероксов или сканеров. Бережем средства, деревья и нервы,
– заявили в Дии.
Как работает функция – смотрите в видео.
Украинские бизнесы также могут настроить интеграцию с Дией, чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией.
Компании могут при этом получать копии как офлайн, так и онлайн.