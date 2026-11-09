Навіщо "морити черв'яка", коли хочеться їсти: звідки взявся кумедний вислів
Здавалося б, що спільного між невеликим перекусом і черв'яком? Проте в українській мові ці поняття поєдналися в одному відомому вислові. Його історія виявилася значно цікавішою, адже подібні образи можна знайти й в інших європейських мовах.
Звідки взявся цей вислів і чому в ньому згадується черв'як, розповідаємо з посиланням на korusno-znatu.in.ua.
"Заморити черв'яка" – чому перекус назвали так дивно?
Іноді хочеться перехопити щось смачненьке між сніданком та обідом або трохи підкріпитися перед дорогою. У таких випадках можна почути кумедну пропозицію – "заморімо черв'ячка". Звучить так, ніби хтось зібрався боротися з паразитами, хоча насправді йдеться про звичайне бажання поїсти.
- Заморити (замочити) черв’ячка / хробачка / гробачка – трохи поїсти, щоб утамувати голод.
Наприклад, можна сказати:
- "До обіду ще далеко, піду заморю черв'ячка".
- "Перед дорогою треба було чимось заморити черв'яка".
Цікаво! Дієслово "заморити" має й спеціальне значення в малярстві. Так називають оброблення дерев'яної поверхні морилкою – спеціальним барвником, який проникає в деревину та надає їй потрібного відтінку, підкреслюючи природну текстуру.
Вислів можна зустріти і в літературі – давній та сучасній, оскільки він дуже влучний і образний:
- Заморивши черв'яка, козацтво запалило люльки і повело розмову. (Олекса Стороженко).
- – Я раніше, коли села ще не знав, теж, бувало, заморював черв'ячка всячиною. (Григір Тютюнник).
Звідки взявся цей вислів?
Історія вислову цікавіша, ніж здається. Український мовознавець Віктор Ужченко у праці "Фразеологія сучасної української мови" звертає увагу на його іншомовне походження.
Дослідник пояснює, що подібні вислови існують у романських мовах.
В іспанців є matar el gusanillo – буквально "вбити черв'ячка", а в португальців – matar o bicho, тобто "вбити звіра". Обидва вислови пов'язували з випиванням невеликої чарки алкоголю натщесерце, зокрема перед сніданком.
За версією мовознавця Віктора Мокієнка, безпосереднім попередником східнослов'янського вислову могла бути французька сполука tuer le ver – буквально "вбити черв'яка".
Зверніть увагу! В українській мові чимало слів французького походження. Вони настільки звичні, що ми не завжди здогадуємося про їхнє іншомовне коріння. А французький слід помітний і у фразеології. Наприклад, вислів "вибачте за мій французький" вживають перед або після грубого, різкого чи непристойного висловлювання.
До української та білоруської мов цей вислів, імовірно, потрапив через російську. У процесі запозичення закріпилося значення "трохи перекусити", яке й зафіксоване в українських фразеологічних словниках.
У соціальних мережах можна зустріти ще кілька пояснень походження:
- медично-міфічне – що, не бувши обізнаними в медицині, люди вважали, що в животі живе черв'як, який нас пожирає зсередини і під час особливого голоду подає голос – характерне бурчання в животі. І тому цього черв'яка треба годувати.
- лікувальне – про реальних паразитів, яких морили і виводили з організму у Давньому Римі настоянкою полину, яку приймали натще.
- ще одне лікувальне – з практикою дезінфекції організму, зокрема шлунка, алкоголем у Середньовіччі.
Що означає "натще"? "Натще" означає на порожній шлунок, не попоївши. Наприклад: "Ліки потрібно приймати натще". Близьке за значенням слово – "натщесерце". Обидва варіанти нормативні. А от поширене "натощак" – росіянізм. Докладніше про походження слова та його правильне вживання читайте у статті "Слова "натощак" немає в українській мові: дізнайтеся правильний варіант".
Який би варіант не лежав в основі, але у ХІХ столітті вислів "заморити черв'яка" закріпився у значенні "перекусу, втамування голоду, щоб дочекатися серйозного прийому їжі".
Як ще можна сказати про перекус?
Однак це ніяк не означає, що згодом ми не внесли чогось свого. А як синоніми до швидкого перекусу чи втамування голоду можна сказати:
- закинути за драбину,
- задобрити божка в животі,
- задушити комара у пузі,
- підживитися,
- перехопити щось,
- покласти щось на зуб.
Який варіант використовуєте ви?
Отже, коли сьогодні пропонуємо комусь "заморити черв'ячка", маємо на увазі невеликий перекус. А за кумедним образом ховається ціла історія мандрівки фразеологізму європейськими мовами.