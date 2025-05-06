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Освіта Освіта в Україні Коли учасники НМТ-2025 дізнаються дату, час та місце проведення тестування
6 травня, 13:19
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Коли учасники НМТ-2025 дізнаються дату, час та місце проведення тестування

Марія Волошин
Основні тези
  • Учасники НМТ-2025 дізнаються дату, час і місце тестування 7 травня.
  • Вони будуть вказані у запрошеннях, які розмістять в електронних кабінетах.

Усі учасники цьогорічного національного мультитесту дізнаються дату, час і місце проведення тестування 7 травня. Ці дані будуть у запрошенні.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко під час вебінару.

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Коли учасники дізнаються дату складання НМТ

Запрошення на тестування розмістять у персональних електронних кабінетах учасників тестування. 

Час початку тестування у запрошеннях буде вказано місцевий. Тобто для України – київський, для країн з іншими часовими поясами – місцевий.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ у 2025 році

  • У 2025 році основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня.
  • Знання випускників перевірятимуть з чотирьох предметів.
  • Три будуть обов'язковими, а один – на вибір.
  • Найпопулярнішим предметом на вибір серед учасників стали іноземні мови.
  • Додатковий період реєстрації на НМТ-2025 триватиме з 9 до 14 травня.
  • Структура та складність тестів НМТ залишаться такими самими, як торік. Виняток – тести з історії України, які тепер охоплюють всі теми.