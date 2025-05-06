Коли учасники НМТ-2025 дізнаються дату, час та місце проведення тестування
- Учасники НМТ-2025 дізнаються дату, час і місце тестування 7 травня.
- Вони будуть вказані у запрошеннях, які розмістять в електронних кабінетах.
Усі учасники цьогорічного національного мультитесту дізнаються дату, час і місце проведення тестування 7 травня. Ці дані будуть у запрошенні.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко під час вебінару.
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Коли учасники дізнаються дату складання НМТ
Запрошення на тестування розмістять у персональних електронних кабінетах учасників тестування.
Час початку тестування у запрошеннях буде вказано місцевий. Тобто для України – київський, для країн з іншими часовими поясами – місцевий.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Що відомо про НМТ у 2025 році
- У 2025 році основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня.
- Знання випускників перевірятимуть з чотирьох предметів.
- Три будуть обов'язковими, а один – на вибір.
- Найпопулярнішим предметом на вибір серед учасників стали іноземні мови.
- Додатковий період реєстрації на НМТ-2025 триватиме з 9 до 14 травня.
- Структура та складність тестів НМТ залишаться такими самими, як торік. Виняток – тести з історії України, які тепер охоплюють всі теми.