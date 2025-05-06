Коли учасники НМТ-2025 дізнаються дату, час та місце проведення тестування

Усі учасники цьогорічного національного мультитесту дізнаються дату, час і місце проведення тестування 7 травня. Ці дані будуть у запрошенні.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко під час вебінару.

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Коли учасники дізнаються дату складання НМТ

Запрошення на тестування розмістять у персональних електронних кабінетах учасників тестування.

Час початку тестування у запрошеннях буде вказано місцевий. Тобто для України – київський, для країн з іншими часовими поясами – місцевий.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ у 2025 році