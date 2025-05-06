Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко во время вебинара.

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Когда участники узнают дату сдачи НМТ

Приглашения на тестирование разместят в персональных электронных кабинетах участников тестирования.

Время начала тестирования в приглашениях будет указано местное. То есть для Украины – киевское, для стран с другими часовыми поясами – местное.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно об НМТ в 2025 году