Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко во время вебинара.
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Когда участники узнают дату сдачи НМТ
Приглашения на тестирование разместят в персональных электронных кабинетах участников тестирования.
Время начала тестирования в приглашениях будет указано местное. То есть для Украины – киевское, для стран с другими часовыми поясами – местное.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что известно об НМТ в 2025 году
- В 2025 году основная сессия НМТ начнется 14 мая.
- Знания выпускников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными, а один – на выбор.
- Самым популярным предметом на выбор среди участников стали иностранные языки.
- Дополнительный период регистрации на НМТ-2025 продлится с 9 по 14 мая.
- Структура и сложность тестов НМТ останутся такими же, как в прошлом году. Исключение – тесты по истории Украины, которые теперь охватывают все темы.