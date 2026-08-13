Вступників до вишів на бакалаврат зарахували на бюджет

В Україні триває вступна кампанія до вишів. Вступників, які отримали рекомендації до зарахування на бюджет, а також на контракт за пріоритетом, і виконали вимоги ЗВО, зарахували на навчання.

Про це інформує Osvita.ua. Відповідні накази про зарахування підписали у вишах.

Що відомо про зарахування

Якщо вступник був рекомендований на бюджет, але не виконав вимоги, тобто не підтвердив вибір закладу освіти та не підписав договір про навчання, він втратив право на зарахування на бюджет. Тож цьогоріч зможе вступити після 14 серпня тільки на контракт. Причому без права на отримання державного освітнього гранту.

Вступити на контракт за наданими рекомендаціями, які за відкритими та фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями надаватимуть з 14 серпня, абітурієнти зможуть до 30 серпня.

Також на небюджетні конкурсні пропозиції абітурієнти зможуть вступити під час додаткового набору, який триватиме до 15 жовтня.

На яких спеціальностях у вишах навчатиметься найбільше бюджетників

Найбільше студентів-бюджетників цьогоріч – серед першокурсників буде на освітніх, медичних та інженерних спеціальностях, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко за попередніми підсумками вступної кампанії.

Найбільше бюджетних рекомендацій отримали вступники на такі спеціальності:

️середня освіта – 6 038 на бюджет і 2 511 на контракт;

️ медицина – 4 253 і 901 відповідно;

️ будівництво та цивільна інженерія – 3 462 (Б) і 2 542 (К);

️ комп'ютерні науки – 3 066 (Б) і 3 301 (К);

️ електрична інженерія – 2 958 (Б) і 1 705 (К).

Разом вони отримали 19 777 бюджетних рекомендацій – 27% усього обсягу.

Понад половину бюджетних рекомендацій – 37 002 – надано на спеціальності з особливою підтримкою. Серед них – освітні та інженерні напрями, агрономія, автоматизація і робототехніка,

– повідомив посадовець.