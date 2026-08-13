Об этом сообщает Osvita.ua. Соответствующие приказы о зачислении были подписаны в вузах.

Что известно о зачислении

Если абитуриент был рекомендован на бюджет, но не выполнил требования, то есть не подтвердил выбор учебного заведения и не подписал договор об обучении, он утратил право на зачисление на бюджет. Поэтому в этом году он сможет поступить после 14 августа только на контракт. Причем без права на получение государственного образовательного гранта.

Поступить на контракт по предоставленным рекомендациям, которые по открытым и фиксированным (закрытым) конкурсным предложениям будут выдаваться с 14 августа, абитуриенты смогут до 30 августа.

Также на небюджетные конкурсные предложения абитуриенты смогут поступить во время дополнительного набора, который продлится до 15 октября.

На каких специальностях в вузах будет учиться больше всего бюджетников

Больше всего студентов-бюджетников в этом году среди первокурсников будет на образовательных, медицинских и инженерных специальностях, сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко по предварительным итогам вступительной кампании.

Наибольшее количество рекомендаций на бюджетные места получили абитуриенты на следующие специальности:

️среднее образование – 6 038 на бюджет и 2 511 на контракт;

️ медицина – 4 253 и 901 соответственно;

️ строительство и гражданская инженерия – 3 462 (Б) и 2 542 (К);

️ компьютерные науки – 3 066 (Б) и 3 301 (К);

️ электротехника – 2 958 (Б) и 1 705 (К).

В сумме они получили 19 777 рекомендаций на бюджетные места – 27 % от общего объема.

Более половины бюджетных рекомендаций – 37 002 – выдано на специальности, пользующиеся особой поддержкой. Среди них – педагогические и инженерные направления, агрономия, автоматизация и робототехника,

– сообщил чиновник.