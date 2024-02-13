МОН планує створити інформаційний іміджевий центр для українських учнів-біженців

Через повномасштабну війну сотні тисяч українських дітей стали біженцями. При цьому частина з них пішла вчитися у місцеві школи.

Натомість після повернення на Батьківщину можуть виникати проблеми із зарахуванням оцінок. Тим паче, що програми у закордонній та українській школах можуть значно різнитися.

Дивіться також Навчальні програми для учнів-біженців в Україні планують спростити

Як в Україні зараховуватимуть оцінки з закордонних шкіл

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків розповів, як МОН розв'язуватиме цю проблему. Він при цьому зазначив, що це значна проблема. За словами посадовця, українські учні перебувають у різних країнах зі своїми програмами навчання та системами оцінювання.

Щоб її розв'язати, ми плануємо, що для країн, де перебуває найбільше наших учнів, з'явиться інформаційний іміджевий центр, який розробить рекомендації для кожної країни,

– повідомив заступник Лісового.

І додав, що це будуть не загальні, а конкретні рекомендації щодо визнання результатів навчання з урахуванням закордонної та нашої систем оцінювання.

Якщо батьки чи школи матимуть сумніви щодо визнання результатів навчання, зможуть звернутися за офіційним визнанням документів до інформаційного іміджевого центру,

– уточнив посадовець.

Дивіться також Оцінки українських дітей у закордонних школах повинні зараховувати на Батьківщині

Учням-біженцям мають спростити навчальні програми