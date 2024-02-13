МОН планирует создать информационный имиджевый центр для украинских учащихся-беженцев

Из-за полномасштабной войны сотни тысяч украинских детей стали беженцами. При этом часть из них пошла учиться в местные школы.

Но после возвращения на Родину могут возникать проблемы с зачислением оценок. Тем более, что программы в зарубежной и украинской школах могут значительно отличаться.

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Как в Украине будут засчитывать оценки из зарубежных школ

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, как МОН будет решать эту проблему. Он при этом отметил, что это значительная проблема. По словам чиновника, украинские ученики находятся в разных странах со своими программами обучения и системами оценивания.

Чтобы ее решить, мы планируем, что для стран, где находится больше всего наших учеников, появится информационный имиджевый центр, который разработает рекомендации для каждой страны,

– сообщил заместитель Лисового.

И добавил, что это будут не общие, а конкретные рекомендации по признанию результатов обучения с учетом зарубежной и нашей систем оценивания.

Если родители или школы будут иметь сомнения относительно признания результатов обучения, смогут обратиться за официальным признанием документов в информационный имиджевый центр,

– уточнил чиновник.

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Ученикам-беженцам должны упростить учебные программы