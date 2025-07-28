У МОН розповіли, яка зарплата у працівників наукових установ

Окрім вишів, в Україні є понад 370 наукових установ та інститутів. У них працює у середньому 80 тисяч дослідників.

Мовиться про наукових співробітників, викладачів та науково-педагогічних працівників. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов РБК-Україна, зазначає 24 Канал.

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Яка середня зарплата наукового співробітника в Україні?

Заступник міністра також розповів, що середня зарплата дослідника у вищезгаданих установах – близько 12 – 15 тисяч гривень. Але є різні ситуації, різні лабораторії, інститути, де багато міжнародних грантів, проєктів з бізнесом. Там рівень зарплат може бути суттєво вищий.

Посадовець також зазначив, що раніше працював в Сумському державному університеті, очолював науково-дослідну частину вишу. Він каже, що вони самі шукали фінансування на розробки вчених.

І були такі місяці, що зарплата наукового співробітника інколи могла становити і мільйон гривень. Звісно, це не щомісяця, і звісно не у всіх, але були такі випадки,

– запевнив Курбатов.

І додав, що це було можливим у межах виконання великих проєктів на замовлення бізнесу.

Це була інженерія, розробка насосного, компресорного та іншого обладнання. Це IT, програмне забезпечення, зокрема для оборонки, для експорту,

– додав посадовець.

І зауважив, що було багато міжнародних європейських проєктів. Вони дають змогу забезпечити нормальні зарплати і фінансування.

Але середня зарплата – низька. І треба її точно збільшувати, чим ми й намагаємося займатися,

– резюмував він.

Раніше ми повідомляли, що Інститут астрономії університету Каразіна опинився під загрозою закриття через недофінансування.