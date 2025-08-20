Європейські країни поступово підвищують зарплати вчителям, адже вважають це стратегічною інвестицією у суспільство. В Україні натомість вчителі не можуть похвалитися високими доходами.

Через це освітяни шукають іншу роботу. Які ж зарплати отримують наші вчителі та їхні європейські колеги, розповість 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Яка зарплата вчителя в Україні?

Середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, – близько 14 200 грн на місяць. Або близько 290 євро. Цю суму формують посадовий оклад, надбавки за вислугу років та престижність праці та інші доплати. Тож остаточно сума може коливатися залежно від стажу, категорії та навіть місця роботи конкретного вчителя.

Яку зарплату отримують педагоги у Європі?

Зарплати вчителів у більшості країн Європи, за даними порталу Europa.jobs, змінюються з року в рік. На суми впливають економічні чинники, освіта та кваліфікація вчителя, його досвід роботи, а також тип і місце розташування закладу освіти.

Середні місячні зарплати вчителів у Європі такі:

Швейцарія – 6 200 євро;

Люксембург – 6 000 євро;

Данія – 5 600 євро;

Нідерланди – 5 000 євро;

Норвегія – 5 000 євро;

Австрія – 3 900 євро;

Фінляндія – 3 500 євро;

Швеція – 3 400 євро;

Франція – 3 000 євро;

Німеччина – 2 900 євро;

Іспанія – 2 550 євро;

Італія – 2 550 євро;

Польща – 1 200 євро.

Кожна країна Європи виділяє певну частку (в середньому 4,9%) свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на освітні заклади всіх рівнів, від початкової до вищої освіти. Найбільше Норвегія, Швеція та Данія – близько 6-7%.

Зазначимо, що з вересня 2025 року доплата вчителям за роботу у несприятливих умовах в Україні зросте з 1 до 2 тисяч гривень.