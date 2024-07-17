В одному з міст України зарплату освітянам підвищать на 15%

У Дніпрі збільшать зарплати освітянам. Підвищення відбудеться вже цього місяця.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що місто забезпечить до 15 % зростання зарплат для вихователів-методистів та музичних керівників, що працюють у дитсадках, школах і закладах профтехосвіти. Це відбудеться завдяки муніципальним надбавкам.

Дивіться також Наскільки роботодавець може обмежити тривалість відпустки вчителя

У Дніпрі зарплата освітян зросте

Очільник міста зазначив, що на найближчій сесії депутатський корпус розгляне виділення необхідних коштів. А це близько 5,5 мільйона гривень.

Як і з доплатами для вихователів дитсадків, котрі ми запровадили у червні, це ініціатива суто на рівні територіальної громади,

– заявив Філатов.

І додав: скільки б ресурсів у Дніпра не забирала війна, уся можлива (і неможлива) підготовка до апокаліптичних сценаріїв зими, місто і надалі підтримуватиме тих, хто за відверто маленьку платню робить неоціненно багато – навчає та піклується про дітей.

Тому наш обов'язок – попри все, знаходити можливості, аби подбати про цих людей,

– каже мер Дніпра.

Раніше ми інформували про те, яку зарплату отримують вчителі початкових класів в Україні. Про це читайте за посиланням.