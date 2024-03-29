Міністр освіти розповів, чи очікувати вчителям суттєвого підвищення зарплати

У час війни надзвичайно важко знаходити кошти, зокрема на інвестиції в освіту. А цього року МОН інвестує у профтехи, науку, вищу освіту, НУШ.

Про це заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І додав, що це немалі гроші, яких у попередні роки не було.

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Що каже Лісовий про підвищення зарплат учителям

Посадовець зазначив: підвищення зарплати вчителям потребує колосальних сум. Він сподівається, що МОН їх знайде.

Водночас ми повинні ввести інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації. Якщо йти ще далі – змінити підходи до педагогічної освіти в цілому,

– каже очільник Міносвіти.

І додає: учитель повинен розуміти, як він може заробляти більше і що йому для цього треба зробити.

Лісовий також зауважив, що відомство працює над розв'язанням цієї проблеми.

Кожна реформа має плюси і мінуси. Ми зважаємо на фінансову і політичну ціну, тому не готові презентувати її. Зараз лише пропонуємо кілька сценаріїв, один із яких – поетапне підвищення (зарплати – ред.), певне пілотне нововведення… але говорити про це зарано,

– резюмував міністр.