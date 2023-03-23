Міністр освіти зробив важливу заяву про вчителів та профтехи
Джерело:Оксен Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав пріоритети і ціннісні орієнтири нового МОН. При цьому згадав про роботу і оплату педагогів та зміни у роботі профтехів.
Міністр, зокрема, наголосив, що МОН має стати частиною стратегії оборони. А у школах, профтехах і вишах виховуватимуть свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки.
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Міністр освіти зробив важливу заяву про профтехи
Лісовий наголосив: МОН цифровізується і змінюється системно: пліч-о-пліч з командою профільного віцепрем'єра Михайла Федорова та Дії створюватимуть цифрові екосистеми для дітей, батьків, учителів та освітніх управлінців.
МОН адаптується до наслідків війни: відновлюємо освітню інфраструктуру, створюємо механізми для ефективного онлайн-навчання, а там, де дозволяє безпекова ситуація, – повертаємося до офлайну,
– додав міністр.
Також заявив, що МОН проводить вимірювання освітніх втрат та розробляє систему їх надолуження. У пріоритеті – ментальне здоров'я учнів.
За словами Лісового, МОН також створює міжнародну коаліцію, що співпрацює з донорами для відновлення освіти і науки, а також робить профтехосвіту пріоритетом.
Пам'ятаю про одну важливу річ: українець успішний тоді, коли вільний. Тож будуємо вільну освіту для вільних людей,
– акцентував міністр.
Що чекає на вчителів
Лісовий наголосив, що для МОН учитель – один із ключових клієнтів. Партнер, союзник, а не виконавець завдань, спущених згори, не гвинтик бюрократичної машини.
Починаємо шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці,
– зауважив міністр освіти.
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Хто такий Оксен Лісовий
- Оксен Лісовий є науковцем та директором Малої академії наук (МАН). Батько новопризначеного міністра Василь Лісовий був філософом, правозахисником та дисидентом, за що його радянська влада відправила в Сибір.
- Після початку широкомасштабної війни Оксен пішов як доброволець захищати нашу державу від російських окупантів. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав про те, що "участь у війні проти імперії, не по своїй волі, почав брати за тиждень до дня народження, адже саме тоді КДБ заарештувало батька". Був у засланні Василь Лісовий аж 11 років.
- Призначення Лісового на посаду міністра освіти підтримало чимало видатних українських діячів. Зокрема, письменниця Оксана Забужко, посол України в США Оксана Макарова, нардепи, викладачі та багато інших.