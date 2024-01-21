Один із найкращих вчителів світу розповів, як залучати молодь ставати педагогами

Залучати молодь у професію вчителя варто, створюючи відповідні програми для цього. Адже сподіватися на збільшення зарплати на сьогодні – не зовсім вдала ідея.

Про це заявив учитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який є найкращим педагогом України 2021 року та одним із найкращих вчителів світу 2023 року. І розповів, що потрібні переваги і додав, що працює над цим разом з університетом Грінченка.

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Як залучати молодь ставати вчителями

Пройдаков зазначив: такою перевагою може бути вища стипендія для тих, хто вступає на педагогічний.

І, звісно, хочеться після перемоги вищу зарплатню вчителям, але це не питання єдиного рішення. Я завжди працював учителем і мав підробітки. Підозрюю, багато вчителів так роблять,

– зауважив педагог.

І додав: якщо в Києві бракує кадрів, то боїться думати, що діється в селах.

Пройдаков також переконаний: з престижністю професії треба працювати через промокампанії. Запрошувати молодих успішних учителів на телемарафон, популярні програми.

Можна зняти серіал про вчителів! Є ж про лікарів, дуже популярні. Показувати вчителів нормальними людьми, які дружать, закохуються, у школі інтриги… Має бути якнайбільше позитивних прикладів,

– заявив Пройдаков.

Артур Пройдаков також розповідав, від чого залежить престиж професії учителя. Про це читайте за посиланням.