Лісовий назвав середню зарплату вчителя в Україні

В Україні – дефіцит педагогів. Найбільше не вистачає учителів інформатики, математики, англійської мови.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він також уточнив, скільки у середньому заробляють освітяни.

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Яка середня зарплата вчителя

Лісовий зазначив: середня зарплата вчителя – це 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, вона може бути більшою або меншою. Але це точно не та зарплата, яку, за словами посадовця, він як міністр, громадянин і батько хотів би, щоб отримував вчитель.

Закон про освіту і його кінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів, на які ми, в принципі, виходимо. Але виходимо з певним набором інструментів спрощення нарахування заробітної плати, щоб там не було пів сотні різноманітних надбавок і доплат,

– каже міністр.

Стосовно того, коли ці три прожиткових мінімуми, тобто 24 тисячі гривень, стануть реальністю для вчителя, міністр відповів: це буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоч би вільних 50 – 60 мільярдів додаткових коштів. І уточнив, що видатків, які скеровують на оборону нашої країни за один місяць, вистачить для того, щоб підвищити зарплату усім вчителям на рік.

Лісовий також розповів, що педагоги-дошкільники взагалі отримують близько шести тисяч зарплати. Їм доплачують до мінімуму. І це неприйнятно.