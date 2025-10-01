Система виплати заробітної плати вчителям потребує суттєвого реформування. Так вважає освітній омбудсмен Надія Лещик.

Про це вона заявила під час обговорення проєкту держбюджету на 2026 рік під час засіданні Освітнього комітету Верховної Ради. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також "Важливий виклик": Лісовий розповів про збільшення зарплат у коледжах, училищах, садках

Що заявила освітній омбудсмен?

Лещик наголосила, що необхідно збільшити базову ставку замість надбавок і доплат.

Хочу закликати розпочати роботу щодо зміни моделі до виплати заробітної плати. Ми маємо маленьку ставку і велику кількість надбавок і доплат,

– зауважила вона.

Також вона повідомила, що близько третини звернень до омбудсмена стосується теми проблеми із зарплатами, адже виплати часто залежать від позицій керівників і засновників закладів. А це причина скорочення або взагалі невиплати надбавок.

Лещик до того ж зауважила, що чинна нормативно-правова база щодо нарахування зарплат педагогам є застарілою та не відповідає викликам часу. Наразі галузь послуговують відповідно до документів 1993 – 2002 років.

Дивіться також "Талановиті йдуть із професії": Гетманцев наполягає на підвищенні зарплат учителям до 24 тисяч

Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?