Які зарплати отримують учителі у державних та приватних школах: педагог назвав суми

Зарплати, які отримують учителі у державних та приватних школах України, можуть суттєво відрізнятися. При цьому суми можуть бути вищими чи нижчими залежно від конкретного міста.

Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, розповів в інтерв'ю 24 Каналу, скільки заробляють учителі у вищезгаданих школах. І уточнив: всюди ситуація різна.

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Яка зарплата вчителя в Україні у державних та приватних школах

Педагог каже: у Києві, Львові є, наприклад, доплати від міського бюджету, чи директорам, вчителям якісь премії або доплати за престижність тощо.

Але в середньому, за моїми спостереженнями, якщо ви працюєте на повну ставку, маєте досвід, класне керівництво, то у державній школі можете отримувати десь 10 – 15 тисяч гривень. Педагог у приватній школі може отримувати в середньому 20 – 25 тисяч гривень, якщо працюєте на повну ставку,

– заявив Пройдаков.

І додав: якщо учитель долучається до різних проєктів, то і більше може заробляти. Але сума може також відрізнятися залежно від регіону, доплат місцевої влади тощо.

Зверніть увагу! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що середня зарплата вчителів в Україні – близько 15 тисяч гривень. Мінімальна у середньому – близько 9,5 тисячі гривень. Сума залежить від навантаження, категорійності, стажу та інших чинників.

Я вважаю, що мінімальна зарплата учителя має становити 25 тисяч гривень,

– наголосив Пройдаков.

І резюмував: я готовий це підтримати, щоб ми переламали систему в хорошому сенсі та надали зацікавлення педагогам.

Більше про проблеми у сфері освіти, виїзд старшокласників за кордон, перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.