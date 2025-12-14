"Так не має бути": яку зарплату отримує учитель у Києві
- Молодий вчитель у Києві із 5-річним стажем та 31,5 годинами уроків на тиждень отримує зарплату 18 000 гривень з усіма надбавками.
- У 2026 році планується підвищення зарплат вчителів.
В Україні чимало учителів, які працюють на ставку, мають низькі зарплати. Зокрема, молоді, які тільки прийшли у школу на роботу.
Або не мають великого педагогічного стажу. 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа Романа Грищука розповість, скільки заробляє молодий учитель у столиці нашої держави.
Яку зарплату має учитель у Києві?
Нардеп навів реальний приклад молодого вчителя з Києва, який має 31,5 години уроків в тиждень (ставка – 18 годин).
Викладає два предмети. Має 5 років педагогічного стажу і зарплату з усіма надбавками – отримує 18 000 гривень,
– уточнив він.
І нагадав, що структура зарплати вчителя складається з посадового окладу згідно з тарифною сіткою (основа заробітної плати) і різних надбавок.
За словами Грищука, молодий вчитель без категорії, який тільки прийшов в школу має 10 тарифний розряд і суму 5815 гривень. Учитель першої категорії – 13-й розряд і 7253 гривень. Далі йдуть надбавки і доплати, але все одно не виходить сума більше ніж 12 000 гривень на одну ставку.
Молоді вчителі або змушені жити на цю зарплату, що абсолютно нереально, особливо в столиці, або працювати на 1,5 – 2 ставки. Так не має бути,
– заявив нардеп.
Що відомо про підвищення зарплат учителям?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
А от підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.
3 грудня Верховна Рада України погодила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому заклали значне підвищення зарплат учителям.
Загальний обсяг коштів на цю мету – 64,6 мільярда гривень, повідомило Міністерство освіти і науки України.
Відповідно до ухвалених бюджетних рішень:
з 1 січня 2026 року зарплата педагогів зросте на 30%;
з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.