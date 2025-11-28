Чи збільшили громади виплати на зарплати вихователям дитсадків

17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків.️ У чотирьох громадах навіть підвищили оклади педагогам дошкілля завдяки ухваленню змін до своїх бюджетів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака. Про це народний обранець розповів під час форуму "Дошкілля України: шлях змін, можливостей і спільних рішень".

Чи підвищать зарплату вихователям?

Нардеп заявив, що такі рішення – хороший сигнал і гарний приклад для інших громад. Він також згадав про Закон "Про дошкільну освіту" і назвав його фундаментом можливостей.

Ми багато говоримо про справедливу оплату праці вихователів дошкільної освіти, і важлива частина цього процесу – бажання місцевого самоврядування скористатися цими можливостями, створити відповідні умови для дошкільної освіти,

– заявив народний обранець.

Цікаво! Педагогам дошкілля в Україні можуть підвищити посадові оклади ще на 30%. Відповідну постанову підготували у МОН і сподіваються на її ухвалення, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.

Також він згадав, що Комітет пропонує нарешті запровадити оплату праці вчителів на рівні трьох мінімальних зарплат. Це, за словами Бабака, означатиме, що майже 60 мільярдів гривень додатково увійдуть до освітньої субвенції як зарплати вчителів. Тоді громади автоматично отримають приблизно 6 мільярдів гривень сплаченого на їхній території податку. Ці кошти можна скерувати, зокрема, на підвищення зарплат вихователям.

Нагадаємо, що очільник МОН Оксен Лісовий пояснив, що зараз закон дозволяє підвищувати зарплати і в дитсадках. Тарифна сітка визначає лише мінімум, тому органи місцевого самоврядування можуть встановлювати необхідний рівень зарплати для вихователів.

Скільки мільйонів надали партнери Україні на розвиток дошкілля?