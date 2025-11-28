Увеличили ли громады выплаты на зарплаты воспитателям детсадов

17% громад увеличили выплаты на зарплаты воспитателям детсадов. ️ В четырех громадах даже повысили оклады педагогам дошкольного образования благодаря принятию изменений в свои бюджеты.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. Об этом народный избранник рассказал во время форума "Дошкольное образование Украины: путь изменений, возможностей и совместных решений".

Смотрите также В Украине утвердили Госстандарт дошкольного образования: когда вступит в силу

Повысят ли зарплату воспитателям?

Нардеп заявил, что такие решения – хороший сигнал и хороший пример для других общин. Он также вспомнил о Законе "О дошкольном образовании" и назвал его фундаментом возможностей.

Мы много говорим о справедливой оплате труда воспитателей дошкольного образования, и важная часть этого процесса – желание местного самоуправления воспользоваться этими возможностями, создать соответствующие условия для дошкольного образования,

– заявил народный избранник.

Интересно! Педагогам дошкольного образования в Украине могут повысить должностные оклады еще на 30%. Соответствующее постановление подготовили в МОН и надеются на его принятие, рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.

Также он вспомнил, что Комитет предлагает наконец ввести оплату труда учителей на уровне трех минимальных зарплат. Это, по словам Бабака, будет означать, что почти 60 миллиардов гривен дополнительно войдут в образовательную субвенцию как зарплаты учителей. Тогда общины автоматически получат примерно 6 миллиардов гривен уплаченного на их территории налога. Эти средства можно направить, в частности, на повышение зарплат воспитателям.

Напомним, что глава МОН Оксен Лисовой объяснил, что сейчас закон позволяет повышать зарплаты и в детсадах. Тарифная сетка определяет лишь минимум, поэтому органы местного самоуправления могут устанавливать необходимый уровень зарплаты для воспитателей.

Смотрите также Нормы безопасности, гигиены, дезинфекции: Санитарный регламент для детсадов обновили

Сколько миллионов предоставили партнеры Украине на развитие дошкольного образования?