Працівники дитсадків зможуть отримувати більшу зарплату

Верховна Рада України дозволила засновникам дитсадків самостійно встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди працівникам закладів дошкільної освіти. При цьому у розмірі, що перевищує визначений урядом.

Відповідне роз'яснення надав Комітет з питань освіти, науки та інновацій щодо застосування статті 26 нового закону "Про дошкільну освіту". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Вихователі зможуть отримувати більші зарплати

У профільному парламентському комітеті акцентували, що з січня вперше на рівні закону місцева влада отримала право самостійно підвищувати зарплати та інші виплати педагогам дитсадків.

Також засновники дитсадків отримали право встановлювати для працівників дошкілля додаткові винагороди та допомоги, крім передбачених законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти.

Зазначимо, що з січня набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту".

Цікаво! У МОН зазначали, що рік тому середня заробітна плата молодого вихователя без категорії та стажу роботи становила близько 9 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, що вихователі дитсадків, які є структурними підрозділами шкіл, також отримуватимуть з 2025 року "вчительську тисячу". Тисяча гривень – це доплата за несприятливі умови праці.

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