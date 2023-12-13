"Це сором": у МОН зробили заяву про зарплату викладачів
Джерело:Mind
Запорукою успіху викладачів є їхня мотивація. А от чинний рівень їхніх зарплат – це сором.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. І поставив риторичне питання: "Чим для викладача є університет – осередком повноцінного життя, саморозвитку чи радше місцем отримання достатньо скромної заробітної плати?".
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У МОН зробили заяву про зарплату викладачів
Посадовець при цьому вважає, що другий варіант теж нормальний. Але навряд чи варто очікувати від такого викладача якихось надзвичайних результатів, наукових досягнень, студентської вдячності.
Я не стверджую, що зарплата не важлива! Сьогоднішній рівень зарплат викладачів – це сором. Але нам треба чесно сказати собі, що хороший викладач – людина, яка працює в закладі вищої освіти не заради зарплати,
– вважає Винницький.
При цьому додає, що викладачі можуть у сфері бізнесу отримувати в рази більші зарплати, ніж у виші. Але все ж обирають саме академічну кар'єру.
Наше завдання зробити цю кар'єру привабливою саме найкращим – не лише через приведення зарплат до конкурентного рівня, а через уможливлення всебічної самореалізації викладачів в українських університетах,
– додав посадовець.
Заступник очільника МОН також зауважив, що у нашій державі простір вищої освіти є досить нерівномірним.
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Чи підвищать зарплату вчителям у 2024 році
- Наступного року в Україні зарплату вчителям планують підвищити двічі.
- Зокрема, на 10% з січня та на 12,6% – з квітня.
- Кошти на це у держбюджеті передбачили.
- Очільник МОН Оксен Лісовий зазначав, що у середньому педагог зараз отримує 13 тисяч гривень.
- Після підвищень ця сума має становити 16 тисяч гривень.