"Університети втрачають людей": у Раді запропонували суттєво підвищити зарплати викладачам
- Данило Гетманцев та Руслан Стефанчук запропонували підвищити зарплати викладачам університетів, щоб зупинити відтік кадрів і забезпечити якісну освіту.
- Базові оклади пропонують підвищити до 30 тисяч гривень для асистентів/викладачів, 33 тисячі – для старших викладачів, 36 300 – для доцентів і 39 930 – для професорів.
Викладачам вишів в Україні треба підвищити зарплати. Це допоможе зупинити відтік кадрів.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Про це інформує 24 Канал.
На скільки пропонують підвищити зарплату викладачам?
Нардеп заявив: наші університети втрачають людей.
Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють, навіщо розпочинати наукову кар'єру,
– додав Гетманцев.
У підсумку, за його словами, маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та "старіння" колективів.
Нардеп також уточнив, що змінити ситуацію може забезпечення чесних і прозорих зарплат, прив'язаних до кваліфікації, звання та стажу.
Очільник Фінансового комітету при цьому повідомив, що разом з головою ВРУ Русланом Стефанчуком подали пропозиції до проєкту бюджету-2026. Вони містять, за словами нардепа, справедливі ставки, що відповідають вимогам закону.
Принцип простий і зрозумілий: що вищою стає кваліфікація та професійна майстерність працівника, то вищою має бути й оплата його праці,
– уточнив Гетманцев.
Базові оклади без надбавок пропонують такі:
- ️ асистент / викладач – 30 тисяч гривень;
- ️ старший викладач – 33 тисячі гривень;
- ️ доцент – 36 300 гривень.
- ️ професор – 39 930 гривень.
Далі до цих сум додають законні надбавки (за ступінь, звання, стаж). Модель прорахована для бюджету і готова до впровадження,
– повідомив нардеп.
Як це змінить ситуацію?
Гетманцев переконаний, що так студенти отримають стабільних і вмотивованих викладачів. Університетам це забезпечить конкурентоспроможність і менший відтік кадрів; громадам – сильніші ЗВО, більше проєктів і податків у регіоні.
Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети,
– резюмував нардеп.
Раніше Данило Гетманцев заявив, що потрібно виконати закон "Про освіту", аби вчитель найнижчої категорії отримував три мінімальні зарплати. Тобто 24 тисячі гривень.